Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford canlı yayında arı yuttu! "Şu an karnımda vızıldıyor" deyip su içti
Kanada Ontario'da ilginç bir olay yaşandı. Eyaletin Başbakanı Doug Ford, canlı yayında konuşma yaptığı sırada yanlışlıkla arı yuttu. Ford, olayın hemen ardından yuttuğu arıyla ilgili "Şu an karnımda vızıldıyor" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...
15.08.2022 01:47 - Son Güncelleme: 15.08.2022 01:49
"ŞU ANDA KARNIMDA VIZILDIYOR"
"Karnımda vızıldıyor" GlobalNews'in haberine göre muhabirin "O neydi?" sorusu üzerine Ford, "Sadece bir arı yuttum. Şu anda karnımda vızıldıyor." cevabını verdi.