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Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford canlı yayında arı yuttu! "Şu an karnımda vızıldıyor" deyip su içti

Kanada Ontario'da ilginç bir olay yaşandı. Eyaletin Başbakanı Doug Ford, canlı yayında konuşma yaptığı sırada yanlışlıkla arı yuttu. Ford, olayın hemen ardından yuttuğu arıyla ilgili "Şu an karnımda vızıldıyor" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

15.08.2022 01:47 - Son Güncelleme: 15.08.2022 01:49
Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford canlı yayında arı yuttu! Şu an karnımda vızıldıyor deyip su içti

Kanada'da cuma günü basın toplantısı gerçekleştiren Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford, ilginç bir olay yaşadı.

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Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford canlı yayında arı yuttu! Şu an karnımda vızıldıyor deyip su içti

Ford, sağlıkla ilgili bir soruya cevap verirken bir arı kendisinin yüzüne doğru hamle yaptı.

Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford canlı yayında arı yuttu! Şu an karnımda vızıldıyor deyip su içti

Etrafta dolaşan arı, kimsenin beklemediği bir anda Ford'un ağzına girdi.

Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford canlı yayında arı yuttu! Şu an karnımda vızıldıyor deyip su içti

"ŞU ANDA KARNIMDA VIZILDIYOR"
"Karnımda vızıldıyor" GlobalNews'in haberine göre muhabirin "O neydi?" sorusu üzerine Ford, "Sadece bir arı yuttum. Şu anda karnımda vızıldıyor." cevabını verdi.

Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford canlı yayında arı yuttu! Şu an karnımda vızıldıyor deyip su içti

İşte kare kare o anlar;

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