Litvanya'da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı. Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.
06.07.2022 21:49 - Son Güncelleme: 06.07.2022 21:49
Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." dedi.
Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde "Bayraktar'ın armağanıdır" yazıyor.
Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.