Vav TV İzle
Haberler Dünya Litvanya'da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi

Litvanya'da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi

Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı. Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.

06.07.2022 21:49 - Son Güncelleme: 06.07.2022 21:49
Litvanya’da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi

Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Litvanya’da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi

Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.

Litvanya’da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi

Büyükelçi Besta da "Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum." diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını "mucize" olarak niteledi.

Litvanya’da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi

Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde "Bayraktar'ın armağanıdır" yazıyor.

Litvanya’da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi

Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.

SON DAKİKA