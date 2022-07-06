Litvanya’da Bayraktar TB2 şöleni! Binlerce kişi görmeye geldi

Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." dedi.