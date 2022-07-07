Elon Musk'ın yasak ilişkisi ortaya çıktı! Şirket yöneticisinden ikiz çocuğu var!
Son günlerde Twitter'ı satın almasıyla gündemden düşmeyen Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın yasak bir ilişkisi ortaya çıktı. Musk'ın, şirketlerinden birinde çalışan üst düzey yöneticisi kadından ikizleri olduğu öğrenildi.
07.07.2022 12:34 - Son Güncelleme: 07.07.2022 12:34
Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, gündeme bomba gibi düşen bir ifşayla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.
MAHKEME BELGELERİNDE ORTAYA ÇIKTI
Yeni mahkeme belgelerine göre Elon Musk, 2021 yılında yapay zeka şirketi Neuralink'te üst düzey yönetici olan Shivon Zilis'ten iki çocuk sahibi oldu.