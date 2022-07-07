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Elon Musk'ın yasak ilişkisi ortaya çıktı! Şirket yöneticisinden ikiz çocuğu var!

Son günlerde Twitter'ı satın almasıyla gündemden düşmeyen Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın yasak bir ilişkisi ortaya çıktı. Musk'ın, şirketlerinden birinde çalışan üst düzey yöneticisi kadından ikizleri olduğu öğrenildi.

07.07.2022 12:34 - Son Güncelleme: 07.07.2022 12:34
Elon Musk’ın yasak ilişkisi ortaya çıktı! Şirket yöneticisinden ikiz çocuğu var!

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, gündeme bomba gibi düşen bir ifşayla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Elon Musk’ın yasak ilişkisi ortaya çıktı! Şirket yöneticisinden ikiz çocuğu var!

Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk’ın yasak ilişkisi ortaya çıktı! Şirket yöneticisinden ikiz çocuğu var!

Böylece, 50 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'sunun, babası olduğu bilinen çocuk sayısı 9'a yükseldi. Bunlardan beşi ilk eşi Justine Musk'tan ve ikisi Grimes olarak bilinen şarkıcı Claire Boucher'dan.

Elon Musk’ın yasak ilişkisi ortaya çıktı! Şirket yöneticisinden ikiz çocuğu var!

MAHKEME BELGELERİNDE ORTAYA ÇIKTI
Yeni mahkeme belgelerine göre Elon Musk, 2021 yılında yapay zeka şirketi Neuralink'te üst düzey yönetici olan Shivon Zilis'ten iki çocuk sahibi oldu.

Elon Musk’ın yasak ilişkisi ortaya çıktı! Şirket yöneticisinden ikiz çocuğu var!

The Insider'ın ulaştığı mahkeme belgelerinde ikilinin, ikizlerin isimlerinin "babalarının soy ismini alacak şekilde değiştirilmesini, annelerinin soy isminin ise göbek ad olarak kullanılmasını" talep ettikleri görüldü.

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