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Yunan basını Bozdoğan korkusunda! Manşetten böyle verdiler!

Ege Adaları'nda sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan, Milli Savunma Bakanlığı'nın Bozdoğan paylaşımı sonrası paniğe kapıldı. Yunan basınında yer alan haberlerde Bozdoğan videosunun Atina hükümetinin başlattığı sismik araştırmalara bir cevap niteliğinde olduğu iddia edildi.

11.11.2022 14:57 - Son Güncelleme: 11.11.2022 14:57
Yunan basını Bozdoğan korkusunda! Manşetten böyle verdiler!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen 'Bozdoğan Hava-Hava Füzesi'nin test atışı görüntülerini paylaştı.

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Yunan basını Bozdoğan korkusunda! Manşetten böyle verdiler!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen 'Bozdoğan Hava-Hava Füzesi'nin test atış görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda "Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi çerçevesinde geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Yunan basını Bozdoğan korkusunda! Manşetten böyle verdiler!


Söz konusu paylaşım Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan gazetesi Proto Thema bu hamlenin 'provokatif' olduğunu ifade etti.

Yunan basını Bozdoğan korkusunda! Manşetten böyle verdiler!

Haberde "Türkiye Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından başlatılan sismografik araştırmalara kışkırtıcı video ile yanıt verdi" dedi.

Yunan basını Bozdoğan korkusunda! Manşetten böyle verdiler!

Aynı haberde Bozdoğan'ın teknik özelliklerine de yer verilerek füzelerin F-16'ların yanı sıra Hürjet ve TF-X'e de entegre edilebileceğinden bahsedildi.

Yunan basını Bozdoğan korkusunda! Manşetten böyle verdiler!

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan bir doğal gaz hamlesi geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mora ve Girit'in güneybatısında yer alan iki bölgede ExxonMobil tarafından doğal gaz sahalarının araştırılması için sismik araştırma çalışması başlatıldığını ifade etmişti.

Yunan basını Bozdoğan korkusunda! Manşetten böyle verdiler!

Ardından da Atina hükümeti İyon Denizi ve Girit Adası'nın batısı ile güneybatısında sismik araştırma yapmak üzere NAVTEX yayımlamıştı.

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