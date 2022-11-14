İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı dünya basınında! Ajanslar 'acil' koduyla geçti
Son dakika haberleri... Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belli olduğunu belirtirken gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Alçak saldırı dünya basınında da geniş yankı buldu. Çoğu ajans saldırıyı 'acil' koduyla geçerken Başkan Erdoğan'ın 'Terör kokusu var' açıklamasına dikkat çekildi.
14.11.2022 09:56 - Son Güncelleme: 14.11.2022 09:56
Dün akşam saatlerinde İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından Türkiye ayağa kalktı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin yakalandığını ifade etti.
İngiliz gazetesi The Guardian ise İstanbul'da terör saldırısıyla şüphesiyle en az 6 kişinin öldüğünü, 81 kişinin ise yaralandığını söyledi. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın hain saldırının sorumlularının cezalandırılacağını söylediğinden de bahsedildi.
Daily Mail, Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yanı sıra haberi ilerleyen saatlerde güncelleyerek kadın zanlıdan da bahsetti.