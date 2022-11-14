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Haberler Dünya İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı dünya basınında! Ajanslar 'acil' koduyla geçti

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı dünya basınında! Ajanslar 'acil' koduyla geçti

Son dakika haberleri... Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belli olduğunu belirtirken gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Alçak saldırı dünya basınında da geniş yankı buldu. Çoğu ajans saldırıyı 'acil' koduyla geçerken Başkan Erdoğan'ın 'Terör kokusu var' açıklamasına dikkat çekildi.

14.11.2022 09:56 - Son Güncelleme: 14.11.2022 09:56
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı dünya basınında! Ajanslar ’acil’ koduyla geçti

Dün akşam saatlerinde İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından Türkiye ayağa kalktı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin yakalandığını ifade etti.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı dünya basınında! Ajanslar ’acil’ koduyla geçti

Yaşanan bu hain saldırı yalnızca Türkiye'nin değil; dünyanın da gündemine oturdu. Pek çok haber ajansı yaşananları acil koduyla duyurdu.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı dünya basınında! Ajanslar ’acil’ koduyla geçti

Reuters, olayı haberinin başlığında ölü sayısını vererek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör kokusu var" sözlerine atıf yaparak duyurdu. Aynı zamanda haberde 2015-2016 yıllarındaki saldırılara da atıf yapıldı.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı dünya basınında! Ajanslar ’acil’ koduyla geçti

İngiliz gazetesi The Guardian ise İstanbul'da terör saldırısıyla şüphesiyle en az 6 kişinin öldüğünü, 81 kişinin ise yaralandığını söyledi. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın hain saldırının sorumlularının cezalandırılacağını söylediğinden de bahsedildi.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı dünya basınında! Ajanslar ’acil’ koduyla geçti

Daily Mail, Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yanı sıra haberi ilerleyen saatlerde güncelleyerek kadın zanlıdan da bahsetti.

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