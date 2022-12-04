Yunan basını bir garip çelişkide! Önce Türkler cayacak dediler sonra zayıfız dediler! Dikkat çeken Pençe - Kılıç itirafı!
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'da basındaki çelişki gözler önüne serildi. Yunan basınına göre Yunanistan'ın yeni araçlarının Türkiye'yi caydıracağı iddia edilirken bir yandan da Yunan ordusunun geri kaldığı itirafı geldi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Türkiye'nin her geçen gün güçlenen ordusu sık sık Yunan basınının gündeminde oluyor. Daha önceden "Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz" diyen Yunan basınından ise bu defa ilginç bir haber geldi.
Havada ve denizde sözde süper silahlarını tanıtan Yunanistan, Türkiye'nin bundan korkacağını ifade etti.
Haberde, "Hava kuvvetleri için Rafaele, F-16 Viper ve arka planda F-35, Deniz Kuvvetleri için Belharra ve korvetler, M-1117 ve Marder tankları Türkiye'ye karşı güçlü bir caydırılık mesajı veriyor" denildi.
Aynı zamanda "Ege'de yeni güç dengeleri nasıl değişiyor?" isimli bir tablo yayınlayarak Yunanistan'ın güçlerini listelediler. Yunan basının iddiasına göre Türkiye 'oldukça ciddi sorunlarla' karşı karşıyaya.
Yunanistan'ın bu kadar rahat konuşmasının sebebi ise ABD'den Türkiye'ye yapılan tartışmalı F-16 tedariki. Yunan basını ABD'de Türkiye karşıtı kişilerin sözlerine dayanarak Türkiye'nin F-16 alamayacağını iddia ediyor.
Aynı haberde Yunan gazetesi kendi kendine çelişerek, Yunanistan'ın silahlanmada geri kaldığını ve Türkiye ile yarışa girmesi gerektiğini ifade etti.
Ancak, Türkiye'nin gücü F-16'larla alakalı değil. Nitekim Türkiye'nin gücünü geçtiğimiz aylarda itiraf eden Ta Nea gazetesi Yunanistan'ın Güç Dengesi - Türkiye 2022 Raporu'ndan da yararlanarak, önceki yıllara kıyasla Yunanistan'daki durumun daha iyi olduğunu söyleyerek, "Yunan Silahlı Kuvvetleri bugün ilk defa Türkiye ile arasındaki askeri güç farkını biraz olsun daralttı" ifadelerine yer vermişti.
Nitekim söz konusu eski haberde ABD'nin Türkiye'ye karşı şu an için olumsuz olan F-16 satışlarından da bahseden gazete, yine bu durumun kendilerini için bir umut ışığı olduğunu söylemişti.Ancak Yunanistan'ın kendisine bu kadar güvenmesi yalnızca Fransa ile ABD arasında imzalanan anlaşmalarına dayanıyor.
Hiçbir zaman kendisini Yunanistan'la karşılaştırma ihtiyacı bile duymayan Türkiye'de ise ordu için gerekli olan tüm ekipman, araç ve silahlar yalnızca Türkiye'de ya da Yunanistan'da değil, uluslararası alanda pek çok ülkenin dikkatini çekiyor ve takdirini topluyor.