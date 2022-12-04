Yunan basını bir garip çelişkide! Önce Türkler cayacak dediler sonra zayıfız dediler! Dikkat çeken Pençe - Kılıç itirafı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Türkiye'nin her geçen gün güçlenen ordusu sık sık Yunan basınının gündeminde oluyor. Daha önceden "Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz" diyen Yunan basınından ise bu defa ilginç bir haber geldi.

Havada ve denizde sözde süper silahlarını tanıtan Yunanistan, Türkiye'nin bundan korkacağını ifade etti.