Yunan Başbakan Miçotakis akıllanıyor: Samimi diyalogla uzlaşı sağlayabiliriz
Sürekli üst perdeden konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis yola gelmeye başladı. Avrupalı dostlarına güvenerek sürekli Türkiye'yi gündemine alan Miçotakis, Türkiye'nin askeri gücünün farkına vararak ılımlı açıklamalara geçti. Son olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını aktaran Kiryakos Miçotakis, "Uzlaşmanın, samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum" şeklinde açıklama yaptı.
Son yıllarda iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını AB-Türkiye meselesi haline getirmek için çabalayan, Türkiye'nin bölgede problem yaşadığı Mısır, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle yakınlaşma stratejisi izleyen Miçotakis'in bu çıkışı, Yunan medyasında 'dikkat çekici' olarak değerlendirildi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile uzlaşmanın yalnızca kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak samimi bir diyalog ile mümkün olduğuna inandığını söyledi.
Yunan Mega televizyonuna verdiği demeçte Miçotakis, "Son kırk yıldır en önemli mesele olan Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi sorununu oturup konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimimi hiçbir zaman koparmadım" dedi.
Miçotakis, Paris yönetimi ile imzaladıkları savunma anlaşması ile "Türkiye'nin saldırması halinde Fransa'nın kendilerine katkıda bulunma yükümlülüğünü üstlendiğini" söyledi. Ancak "Oruç Reis gemisi yeniden Girit açıklarına gelir ve yeni bir gerginlik yaşanırsa Fransa destek için uçak ve fırkateyn gönderecek mi" sorusuna yanıt vermekten kaçındı.