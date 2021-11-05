Yunan Başbakan Miçotakis akıllanıyor: Samimi diyalogla uzlaşı sağlayabiliriz

Miçotakis, Paris yönetimi ile imzaladıkları savunma anlaşması ile "Türkiye'nin saldırması halinde Fransa'nın kendilerine katkıda bulunma yükümlülüğünü üstlendiğini" söyledi. Ancak "Oruç Reis gemisi yeniden Girit açıklarına gelir ve yeni bir gerginlik yaşanırsa Fransa destek için uçak ve fırkateyn gönderecek mi" sorusuna yanıt vermekten kaçındı.