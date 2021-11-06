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Londra'da sokaklar karıştı: Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı. Londra polisinden Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Londra'da bu geceki gösterilerde toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar çeşitli suçlar için yapıldı. 8 memurumuz yaralandı. Bu kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

06.11.2021 09:10 - Son Güncelleme: 06.11.2021 09:11
Londra’da sokaklar karıştı: Şenlik Ateşi Gecesi’nde protestocular polisle çatıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı.

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Londra’da sokaklar karıştı: Şenlik Ateşi Gecesi’nde protestocular polisle çatıştı

İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes'un yakalanışının kutlandığı "Şenlik Ateşi Gecesi'nde olaylar çıktı.

Londra’da sokaklar karıştı: Şenlik Ateşi Gecesi’nde protestocular polisle çatıştı

Guy Fawkes tarzı maskeler takan protestocular, Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Londra’da sokaklar karıştı: Şenlik Ateşi Gecesi’nde protestocular polisle çatıştı

Burada Başbakan Boris Johnson'ın kuklasını yakan protestocular, daha sonra Parlamento Meydanı'na gitti. Meydanda havai fişek atan protestoculara polis müdahalede bulundu.

Londra’da sokaklar karıştı: Şenlik Ateşi Gecesi’nde protestocular polisle çatıştı

Uyarılara rağmen dağılmayan ve havai fişek atmayı sürdüren protestocular ve polis arasındaki çatışma bir süre devam etti.

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