Londra'da sokaklar karıştı: Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı
İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı. Londra polisinden Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Londra'da bu geceki gösterilerde toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar çeşitli suçlar için yapıldı. 8 memurumuz yaralandı. Bu kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.
06.11.2021 09:10
- Son Güncelleme: 06.11.2021 09:11
İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı.
İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes'un yakalanışının kutlandığı "Şenlik Ateşi Gecesi'nde olaylar çıktı.