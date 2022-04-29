RAMAZAN İMSAKİYE
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Yılanlarla aşk yaşıyor! 33 yıldır hiç ayrılmadı

Ürdünlü Yasin es-Sukur isimli adam 33 yıldır yılanlarla aynı evde kalıyor. Artık hayatının bir parçası haline gelen ve "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalan Sukur görenleri hayrete düşürüyor.

29.04.2022 23:22 - Son Güncelleme: 29.04.2022 23:28
Yılanlarla aşk yaşıyor! 33 yıldır hiç ayrılmadı

Duyanlar kulaklarına görenler gözlerine inanamaıyor. Yasin es-Sukur, artık hayatının bir parçası haline gelen "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalıyor.

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Yılanlarla aşk yaşıyor! 33 yıldır hiç ayrılmadı

YILANLARA SEVGİ SÖZCÜKLERİYLE HİTAP EDİYOR

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sukur, babasından edindiği tecrübeye dayanarak, evinde çok sayıda yılan besliyor. Sukur, evindeki yılanlara, aile fertlerine kullandığı sevgi sözcükleriyle hitap ediyor.

Yılanlarla aşk yaşıyor! 33 yıldır hiç ayrılmadı

Yılanlara karşı çoğu insanın sahip olamadığı yetenekleri sergileyen Sukur, her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabildiği gibi yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyor.

Yılanlarla aşk yaşıyor! 33 yıldır hiç ayrılmadı

Yılanlar konusunda profesyonel bir uzman olarak adını duyuran Sukur, babasından aldığı bu tecrübeyi AA muhabirine anlattı.

Yılanlarla aşk yaşıyor! 33 yıldır hiç ayrılmadı

Ürdün'ün kuzeyindeki memleketinde 1989 yılından beri yılanlarla yaşayan Sukur, 14 yaşındaki kızı Melek'e de yılan sevgisi aşıladığını ve bu alanda kendisiyle yarışır hale getirdiğini ifade etti.

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