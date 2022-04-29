Yılanlarla aşk yaşıyor! 33 yıldır hiç ayrılmadı
Ürdünlü Yasin es-Sukur isimli adam 33 yıldır yılanlarla aynı evde kalıyor. Artık hayatının bir parçası haline gelen ve "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalan Sukur görenleri hayrete düşürüyor.
29.04.2022 23:22 - Son Güncelleme: 29.04.2022 23:28
Duyanlar kulaklarına görenler gözlerine inanamaıyor. Yasin es-Sukur, artık hayatının bir parçası haline gelen "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalıyor.
Yılanlar konusunda profesyonel bir uzman olarak adını duyuran Sukur, babasından aldığı bu tecrübeyi AA muhabirine anlattı.