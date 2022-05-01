Microsoft kurucusu Bill Gates’ten flaş DSÖ iddiası! 10’dan fazla değil!

GATES'TEN DSÖ İDDİASI: 10'DAN AZ ÇALIŞANI VAR

Dünya genelinde hayatın hızla normale dönmeye başladığı şu günlerde Bill Gates'ten pandemi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iglili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Milyarder iş insanı şu anda ölümcül yeni virüsler arayan ekibin on kişiden az olduğunu iddia ederek bunun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Gates, bu riski azaltılması için 'Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik' girişiminin DSÖ'nün yönetimine girmesi gerektiğini söyledi.