İşte Buça’nın 10 kasabı! Rusya-Ukrayna savaşında Rus askerleri Buça’yı yerle bir etmişti!

Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "64. Tugay'dan on Rus kasabın kimliği belirlendi" ifadelerini kullandı ve bu isimler Buça katliamından sorumlu şüpheliler olarak adlandırıldı. Açıklamada ayrıca, "Bu birlik işledikleri vahşi cinayetlerden dolayı ödüllendirildi ve hepsi savaş alanına geri döndü. Ancak savaş suçluları için adalet kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.