İşte Buça’nın 10 kasabı! Rusya-Ukrayna savaşında Rus askerleri Buça’yı yerle bir etmişti!
Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ne zaman sonlanacağını merak ederken Buça'da yaşanan dehşetin failleri de ortaya çıktı. Ukraynalı yetkililer Buça'yı yerle bir eden Rus askerlerinin kimliklerini belirledi. İçinde profesyonel dansçı da var doğum gününü katliam yaparak kutlayan da.
Kiev tarafından "savaş suçluları" olarak tanımlanan grubun 64. Motorlu Tüfek Tugayından olduklarına inanılıyor. Söz konusu vahşet gerçekleştirilirken Buça'da konuşlandırıldılar. 'Aşağılık Onlu' olarak adlandırılan ekibin yüzleri ve isimleri Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Tespit edilen 10 asker arasında savaştan önce itfaiyeci olan Başçavuş Viacheslav Lavrentiev, dövüş sanatları ustası Er Grigoriy Naryshkin ve profesyonel dansçı Onbaşı Semen Maltsev yer alıyor.
64. Tugayın Ukrayna'da konuşlandığı yerin ayrıntılarını paylaştığı söylenen 24 yaşındaki Er Vasiliy Kniazev de dahil olmak üzere, grubun bir kısmının savaşın patlak vermesinden bu yana Facebook'ta paylaşım yapmaya devam ettiği aktarıldı.
24 yaşındaki Er Sergey Peskariov, Ukrayna ile savaş çıkabileceğini düşünerek Kasım ayında süpermarketteki işinden ayrıldı. Evli Onbaşı Mikhail Kashin'in ise, doğum gününü Buça'daki sivilleri katlederek kutladığı söyleniyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "64. Tugay'dan on Rus kasabın kimliği belirlendi" ifadelerini kullandı ve bu isimler Buça katliamından sorumlu şüpheliler olarak adlandırıldı. Açıklamada ayrıca, "Bu birlik işledikleri vahşi cinayetlerden dolayı ödüllendirildi ve hepsi savaş alanına geri döndü. Ancak savaş suçluları için adalet kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.