Çin’de 132 kişiye mezar olan uçağın pilotları hakkında şoke eden ayrıntı! Yere çarpmadan hemen önce…
Dünya, dün öğlen saatlerinde Çin'den gelen acı haberle şoke oldu. Çin'de 132 yolcunun bulunduğu bir uçak 2,5 dakikada yere çakıldı. The Sun Online'a konuşan havacılık uzmanı Sally Gethin, uçuş verilerinin, yere çarpmadan önce "bir veya daha fazla pilotun bilincini yeniden kazanıp uçağı kurtarmaya çalıştığı 10 ila 20 saniyelik bir bölüm" olduğunu gösterdiğini söyledi.
Çin'de 12 yıl sonra gerçekleşen ilk uçak kazasında enkaza ulaşıldı, ekipler yoğun ormanla kaplı sarp yamaçların bulunduğu bölgede bir mucizeye ulaşamadı.
China Eastern Havayolları'na ait uçakta 123 yolcu ve 9 mürettebat vardı. Boeing 737 tipi yerel saatle 13:11'de Kunming'den havalandı, rotası Guangzhou'ydu.
MU5735 sefer sayılı uçağın saat 15:05'te varması Guangzhou'ya bekleniyordu ancak havalandıktan yaklaşık 71 dakika sonra irtibat kesildi. Guangşi'deki dağlık alana düşen uçak, irtibatın kesildiği anda 1000 metre yükseklikte bulunuyordu.
Uçağın düştüğü noktaya hemen kurtarma ekipleri sevk edildi, sosyal medyada yayınlanan ilk görüntülerde dağlık alandan dumanlar ve alevlerin gökyüzüne yükseldiği görüldü.
64 yaşındaki Si adlı köylü, uçağın çakıldığı anda bir çarpışma sesi duyduğunu belirtip "Gök gürültüsüne benziyordu" dedi.
Guangşi'nin güneyinde yer alan kaza bölgesinden ilk fotoğraflar, uluslararası haber ajansları tarafından gece yarısı servis edildi. Boeing 737-800 tipi uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı görüldü.
Uçağın enkazına ulaşıldığını belirten Çin devlet televizyonu, Salı günü sabah saatlerinde 132 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu. Resmi televizyon CCTV, kazanın üstünden 20 saat geçtikten sonra söz konusu bilgiyi geçti.
PİLOT UÇAĞI KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ
The Sun Online'a konuşan havacılık uzmanı Sally Gethin, uçuş verilerinin, yere çarpmadan önce "bir veya daha fazla pilotun bilincini yeniden kazanıp uçağı kurtarmaya çalıştığı 10 ila 20 saniyelik bir bölüm" olduğunu gösterdiğini söyledi. Gethin, gemideki herkesin bu son dalış sırasında "bilinçsiz olacağını" öne sürüyor.
Pilotlar, çoğu simülatörlerde olmak üzere büyük miktarda eğitim alıyor. Ancak gerçek dünyada, ani olaylar karşısında şaşkına dönmeleri ve ne yapacaklarını bilememeleri normal. Bu, irkilme etkisi olarak bilinir ve bunun için eğitilmek çok zordur. Havacılık uzmanı, "Deneyimli pilotlar bile hazırlıksız yakalanabilir ve o zaman kötü kararlar verebilirler" ifadelerini kullandı.
Yardımcı pilotun 30.000 saat uçuş deneyimine sahip olmasının 'sıradışı' olduğunu, pilotun ise sadece 7.000 saatinin altında olduğunu ekledi.