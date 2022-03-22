Çin’de 132 kişiye mezar olan uçağın pilotları hakkında şoke eden ayrıntı! Yere çarpmadan hemen önce…

Pilotlar, çoğu simülatörlerde olmak üzere büyük miktarda eğitim alıyor. Ancak gerçek dünyada, ani olaylar karşısında şaşkına dönmeleri ve ne yapacaklarını bilememeleri normal. Bu, irkilme etkisi olarak bilinir ve bunun için eğitilmek çok zordur. Havacılık uzmanı, "Deneyimli pilotlar bile hazırlıksız yakalanabilir ve o zaman kötü kararlar verebilirler" ifadelerini kullandı.

Yardımcı pilotun 30.000 saat uçuş deneyimine sahip olmasının 'sıradışı' olduğunu, pilotun ise sadece 7.000 saatinin altında olduğunu ekledi.