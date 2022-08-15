Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA'lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu
Dünya Türk kuşlarının başarısını konuşmaya devam ediyor. Yunan basını, Alman basını derken SİHA'lar şimdi de Fransız basınının manşetlerini süsledi. BFM TV, TB2'yi Ukrayna için 'güçlü müttefik' şeklinde tanımladı. Türk yapımı SİHA'ların tüm dünyada başarılara imza attığı belirtilerek, Kızılelma konseptine dikkat çekildi.
15.08.2022 10:09 - Son Güncelleme: 15.08.2022 10:09
FRANSIZ TV'Sİ: 3 YIL BOYUNCA SİPARİŞ DEFTERİ DOLU
Haberde, "Türkiye'de üretilen Bayraktar, şimdi tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Baykar'ın genel müdürü (Haluk Bayraktar) 22 farklı ülke ile sözleşmeleri olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.