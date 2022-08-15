Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA’lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

FRANSIZ TV'Sİ: 3 YIL BOYUNCA SİPARİŞ DEFTERİ DOLU

Haberde, "Türkiye'de üretilen Bayraktar, şimdi tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Baykar'ın genel müdürü (Haluk Bayraktar) 22 farklı ülke ile sözleşmeleri olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.