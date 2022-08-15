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Haberler Dünya Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA'lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA'lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

Dünya Türk kuşlarının başarısını konuşmaya devam ediyor. Yunan basını, Alman basını derken SİHA'lar şimdi de Fransız basınının manşetlerini süsledi. BFM TV, TB2'yi Ukrayna için 'güçlü müttefik' şeklinde tanımladı. Türk yapımı SİHA'ların tüm dünyada başarılara imza attığı belirtilerek, Kızılelma konseptine dikkat çekildi.

15.08.2022 10:09 - Son Güncelleme: 15.08.2022 10:09
Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA’lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, savaş alanlarında etkinliğini ve üstünlüğünü kanıtlamış durumda.

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Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA’lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

Son olarak Rusya ile yaşanan savaşta Ukrayna ordusu tarafından kullanılan SİHA'lar, etkili sonuçlar ortaya koyuyor.

Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA’lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

UKRAYNA'NIN GÜÇLÜ MÜTTEFİKİ: TB2
Fransa basınından BFM TV, "Ukrayna, Rusya'ya karşı yıpratma savaşında güçlü bir müttefik buldu: Bayraktar TB2 SİHA." dedi.

Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA’lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

Söz konusu insansız hava aracının düşük maliyetli olduğu ve Rus askeri noktalarında hasara yol açtığına vurgu yapıldı.

Fransız basınında gündem Türkiye ve SİHA’lar: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

FRANSIZ TV'Sİ: 3 YIL BOYUNCA SİPARİŞ DEFTERİ DOLU

Haberde, "Türkiye'de üretilen Bayraktar, şimdi tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Baykar'ın genel müdürü (Haluk Bayraktar) 22 farklı ülke ile sözleşmeleri olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

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