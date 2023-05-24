Yerli füze Tayfun dünyanın gündeminde! Manşetlerde o özelliğine dikkat çektiler!
Savunma sanayindeki önemli adımlardan biri olan yerli füze 'Tayfun' ikinci testini de başarıyla geçince dünya basınında geniş yankı buldu. Manşetlerde Tayfun'un menziline dikkat çekilirken özellikleri de sıralandı.
24.05.2023 11:43 - Son Güncelleme: 24.05.2023 12:11
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.
Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.