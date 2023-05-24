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Yerli füze Tayfun dünyanın gündeminde! Manşetlerde o özelliğine dikkat çektiler!

Savunma sanayindeki önemli adımlardan biri olan yerli füze 'Tayfun' ikinci testini de başarıyla geçince dünya basınında geniş yankı buldu. Manşetlerde Tayfun'un menziline dikkat çekilirken özellikleri de sıralandı.

takvim.com.tr
24.05.2023 11:43 - Son Güncelleme: 24.05.2023 12:11
Yerli füze Tayfun dünyanın gündeminde! Manşetlerde o özelliğine dikkat çektiler!

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

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Yerli füze Tayfun dünyanın gündeminde! Manşetlerde o özelliğine dikkat çektiler!

Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yerli füze Tayfun dünyanın gündeminde! Manşetlerde o özelliğine dikkat çektiler!

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

Tayfun, dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Gazeteler genelde birkaç yıldır devam eden projenin ürünü olan Tayfun'un menziline dikkat çektiler.

Yerli füze Tayfun dünyanın gündeminde! Manşetlerde o özelliğine dikkat çektiler!

Tayfun'u en başta takip edenler arasında ise Yunanistan vardı. Yunan gazetesi iEidiseis'te "Türkiye'de aynı yerden ikinci atış" denileren Tayfun'la ilgili bilgilere yer verildi.

Yerli füze Tayfun dünyanın gündeminde! Manşetlerde o özelliğine dikkat çektiler!

Başka bir Yunan gazetesi olan Proto Thema'da da Türkiye'de Tayfun'un ikinci kez atıldığı ifade edildi.Investing.com ise "Türkiye, kısa menzilli balistik füze Tayfun'u denedi" başlıklı bir habere yer verdi.

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