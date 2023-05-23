Dünya Sinan Oğan’ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı

ASSOCİATED PRESS: OĞAN'DAN DESTEK ALDI

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, "Erdoğan, seçimlerin ikinci turu için üçüncü sıradaki aday Oğan'dan destek aldı" dedi.

Haberde şu notlara yer verildi:

Üçüncü sırada yer alan aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmen onayladı. Erdoğan'a verdiği destek cuma günü Türk liderle İstanbul'da yaptığı sürpriz görüşmeden günler sonra geldi. 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.