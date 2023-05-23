Dünya Sinan Oğan'ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı
Son dakika haberleri... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5,17'lik oy alan Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Sinan Oğan'ın açıklaması dünya basınında da geniş yankı buldu. Alman basını Erdoğan'ın rüzgarı arkasına aldığını yazarken Bloomberg "İkinci turda 20 yıllık iktidarını uzatma şansını artırdı" ifadelerini kullandı.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turla ilgili kararını verdi.
Oğan, düzenlediği basın toplantısında, istişareler sonucu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.
Türkiye'deki seçim sürecini yakından izleyen dünya basını kararı son dakika notuyla okurlarına aktardı.
AL JAZEERA: ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
Katar merkezli Al Jazeera, "Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı onayladı" başlığını kullandı.
İlk turda üçüncü olan Oğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamada görevdeki mevcut Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğini söylediği belirtildi.
ASSOCİATED PRESS: OĞAN'DAN DESTEK ALDI
ABD merkezli haber ajansı Associated Press, "Erdoğan, seçimlerin ikinci turu için üçüncü sıradaki aday Oğan'dan destek aldı" dedi.
Haberde şu notlara yer verildi:
Üçüncü sırada yer alan aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmen onayladı. Erdoğan'a verdiği destek cuma günü Türk liderle İstanbul'da yaptığı sürpriz görüşmeden günler sonra geldi. 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
BLOOMBERG: ERDOĞAN'IN ŞANSI ARTTI
ABD'den Bloomberg, "Erdoğan ikinci turda elenen rakibinin desteğini kazandı." diye yazdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki ilk turda kazanmayı az bir farkla kaçırdığı anımsatılarak şöyle denildi:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milliyetçi rakibinin desteğini alarak pazar günkü ikinci turda 20 yıllık iktidarını uzatma şansını artırdı.