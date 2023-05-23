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Haberler Dünya Dünya Sinan Oğan'ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı

Dünya Sinan Oğan'ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı

Son dakika haberleri... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5,17'lik oy alan Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Sinan Oğan'ın açıklaması dünya basınında da geniş yankı buldu. Alman basını Erdoğan'ın rüzgarı arkasına aldığını yazarken Bloomberg "İkinci turda 20 yıllık iktidarını uzatma şansını artırdı" ifadelerini kullandı.

23.05.2023 10:38 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:38
Dünya Sinan Oğan’ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turla ilgili kararını verdi.

Oğan, düzenlediği basın toplantısında, istişareler sonucu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

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Dünya Sinan Oğan’ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı

Türkiye'deki seçim sürecini yakından izleyen dünya basını kararı son dakika notuyla okurlarına aktardı.

AL JAZEERA: ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Katar merkezli Al Jazeera, "Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı onayladı" başlığını kullandı.

İlk turda üçüncü olan Oğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamada görevdeki mevcut Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğini söylediği belirtildi.

Dünya Sinan Oğan’ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı

ASSOCİATED PRESS: OĞAN'DAN DESTEK ALDI

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, "Erdoğan, seçimlerin ikinci turu için üçüncü sıradaki aday Oğan'dan destek aldı" dedi.

Haberde şu notlara yer verildi:

Üçüncü sırada yer alan aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmen onayladı. Erdoğan'a verdiği destek cuma günü Türk liderle İstanbul'da yaptığı sürpriz görüşmeden günler sonra geldi. 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Dünya Sinan Oğan’ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı

AL ARABİYA: ZAFERİN ANAHTARI ELİNDE

Eski akademisyen Oğan'ın basın toplantısını aktaran Dubai merkezli Al Arabiya, seçim sürecine ilişkin ayrıntılara yer verdi.

İkinci tura kalamayan Oğan'ın 'zaferin anahtarını elinde tutuyor olabileceği' görüşü paylaşıldı.

Dünya Sinan Oğan’ın 28 Mayıs kararını konuşuyor: Erdoğan rüzgarı arkasına aldı şansı arttı

BLOOMBERG: ERDOĞAN'IN ŞANSI ARTTI

ABD'den Bloomberg, "Erdoğan ikinci turda elenen rakibinin desteğini kazandı." diye yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki ilk turda kazanmayı az bir farkla kaçırdığı anımsatılarak şöyle denildi:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milliyetçi rakibinin desteğini alarak pazar günkü ikinci turda 20 yıllık iktidarını uzatma şansını artırdı.

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