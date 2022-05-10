Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

CENNET VAADİ

Polis baskını sırasında olay yerinde olan destekçileri, tahtadan yapılmış ve çatısı ağaç yaprakları ile kapatılmış kulübelerdeki cesetleri, Thawee tarafından daha sonra "cennete" gönderilmek üzere kamp alanında tuttuklarını söyledi.