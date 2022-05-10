Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu
Tayland'da yaşayan ve "Thawee" diye seslenilen 74 yaşındaki kült lider Chaiyaphum'a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı. Thawee'nin destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istediği öğrenilirken destekçilerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu.
10.05.2022 18:05 - Son Güncelleme: 10.05.2022 18:30
Bangkok Post'un haberine göre, "Thawee" diye seslenilen 74 yaşındaki kült lider, Chaiyaphum'a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı.
Tayland polisi, annesinin Thawee destekçileri arasına katıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyleyen bir kızın ihbarı üzerine harekete geçmişti.