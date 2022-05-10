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Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

Tayland'da yaşayan ve "Thawee" diye seslenilen 74 yaşındaki kült lider Chaiyaphum'a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı. Thawee'nin destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istediği öğrenilirken destekçilerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu.

10.05.2022 18:05 - Son Güncelleme: 10.05.2022 18:30
Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

Tayland'da destekçilerinden dışkısını yemesini isteyen kült lider gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

Bangkok Post'un haberine göre, "Thawee" diye seslenilen 74 yaşındaki kült lider, Chaiyaphum'a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı.

Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

11 CESET BULUNDU
Thawee'nin ve destekçilerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu.

Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

CENNET VAADİ
Polis baskını sırasında olay yerinde olan destekçileri, tahtadan yapılmış ve çatısı ağaç yaprakları ile kapatılmış kulübelerdeki cesetleri, Thawee tarafından daha sonra "cennete" gönderilmek üzere kamp alanında tuttuklarını söyledi.

Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

Thawee'nin "şifa arayışı içinde olan destekçilerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği" iddia ediliyor.

Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

Tayland polisi, annesinin Thawee destekçileri arasına katıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyleyen bir kızın ihbarı üzerine harekete geçmişti.

Yer: Tayland... Thawee isimli kült lider destekçilerinden sümüğünü ve dışkısını yemesini istedi! 11 ceset bulundu

Thawee

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