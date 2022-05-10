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Haberler Dünya Dünya şokta! O ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ‘soykırım’ dediler!

Dünya şokta! O ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ‘soykırım’ dediler!

Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı anbean takip ederken Litvanya'dan şoke eden bir karar geldi. Litvanya Parlamentosu oy birliğiyle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını "soykırım" olarak tanıma kararı aldı.

10.05.2022 16:57 - Son Güncelleme: 10.05.2022 16:57
Dünya şokta! O ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ‘soykırım’ dediler!

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, 128 lehte oyla kabul edilen kararda, Rusya'nın askeri güçleri ve paralı askerlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında "toplu savaş suçu" işlediğine işaret edildi.

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Dünya şokta! O ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ‘soykırım’ dediler!

Kararda, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın, Ukrayna halkına karşı "soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.

Dünya şokta! O ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ‘soykırım’ dediler!

Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir." ifadeleri yer aldı.

Dünya şokta! O ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ‘soykırım’ dediler!

PUTİN UZAKLAŞTIRILMALI
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Batı'yı ve müttefiklerini Rusya'nın gelecekteki tehditlerinden korumanın tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "iktidardan uzaklaştırmak" olduğunu belirtti.

Dünya şokta! O ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ‘soykırım’ dediler!

Landsbergis, Associated Press'e verdiği röportajda, ABD'yi ve NATO müttefiklerini, Rusya'ya karşı daha sert bir duruş sergilemeye çağırdı.

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