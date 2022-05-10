Dünya şokta! O ülke Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ‘soykırım’ dediler!
Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı anbean takip ederken Litvanya'dan şoke eden bir karar geldi. Litvanya Parlamentosu oy birliğiyle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını "soykırım" olarak tanıma kararı aldı.
10.05.2022 16:57 - Son Güncelleme: 10.05.2022 16:57
Kararda, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın, Ukrayna halkına karşı "soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.
Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir." ifadeleri yer aldı.
Landsbergis, Associated Press'e verdiği röportajda, ABD'yi ve NATO müttefiklerini, Rusya'ya karşı daha sert bir duruş sergilemeye çağırdı.