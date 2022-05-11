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Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldürdü

SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldürdü

Son dakika haberleri... Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

AA
11.05.2022 08:16 - Son Güncelleme: 11.05.2022 09:32
SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteci Şirin Ebu Akile’yi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteci Şirin Ebu Akile’yi öldürdü

Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteci Şirin Ebu Akile’yi öldürdü

SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteci Şirin Ebu Akile’yi öldürdü
SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteci Şirin Ebu Akile’yi öldürdü
SON DAKİKA