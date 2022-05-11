SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldürdü
Son dakika haberleri... Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
11.05.2022 08:16 - Son Güncelleme: 11.05.2022 09:32
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.