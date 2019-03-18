Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın 2 camiye düzenlediği saldırılarda 50 kişi şehit oldu. Yetkililer hala saldırılarda şehit olanların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Şehitlerin birçok ülkenin vatandaşları olmaları dikkat çekici. İşte hain saldırıda şehit olan kişilerin hikayeleri...
18.03.2019 00:30
- Son Güncelleme: 18.03.2019 00:47
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