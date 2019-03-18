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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın 2 camiye düzenlediği saldırılarda 50 kişi şehit oldu. Yetkililer hala saldırılarda şehit olanların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Şehitlerin birçok ülkenin vatandaşları olmaları dikkat çekici. İşte hain saldırıda şehit olan kişilerin hikayeleri...

18.03.2019 00:30 - Son Güncelleme: 18.03.2019 00:47
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar

Muhammed Ömer Faruk. 36 yaşındaydı.

Bangladeş'ten göç etmişti. Arkadaşının onun hakkında söyledikleri: "Birinin sahip olabileceği en iyi dosttu."

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar

7- Ali Eisa Houry.

Filistin, Beytüllahim'den yeni doğan torununu görmek için gelmişti.

Gittiği Cuma namazında katledildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar

1-Muca Ibrahim. 3 yaşında.En küçük kurban. Ağabeyi Abdi ile gülümserken ki fotoğrafı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar

2-Mohammed İmran Han.

Hindistan'dan gelip, Christchurch'te bir restoran işletmeye başlamıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar

3-Ali El-Medeni. 65 yaşındaydı.

Mmbir muhendis olan Ali amca, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1998'de ayrılıp, Yeni Zelanda'ya taşınmıştı.

Eşi ve kızı Maha'yı arkada bıraktı.

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