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Türkiye'nin kaç savaş uçağı var? (Ülkelerin askeri uçak güçleri)

Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? sorusu her zaman en çok merak edilen konuların başında geliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin küresel silah endüstrisinde atağa geçtiği açıkladı. Ülkelerin en büyük askeri güçlerinin başında gelen hava gücü ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu. İşte Türkiye'nin ve diğer ülkelerin kaç savaş uçağı var?

17.03.2019 15:51 - Son Güncelleme: 17.03.2019 15:51
Türkiye'nin kaç savaş uçağı var? (Ülkelerin askeri uçak güçleri)

Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

Türkiye'nin küresel silah endüstrisinde atağa geçtiği haberleri, dünyanın gözünü ülkemize çevirmesine neden oldu. Türkiye'nin envanterinde bulunan savaş uçağı sayısı merak edilir oldu. Peki dünyanın büyük güçlerinin elinde kaç tane savaç uçağı var?

Türkiye'nin kaç savaş uçağı var? (Ülkelerin askeri uçak güçleri)

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Türkiye'nin kaç savaş uçağı var? (Ülkelerin askeri uçak güçleri)

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Türkiye'nin kaç savaş uçağı var? (Ülkelerin askeri uçak güçleri)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Türkiye'nin kaç savaş uçağı var? (Ülkelerin askeri uçak güçleri)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48 1589 adet F-35A

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