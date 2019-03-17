Türkiye'nin kaç savaş uçağı var? (Ülkelerin askeri uçak güçleri)

Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? sorusu her zaman en çok merak edilen konuların başında geliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin küresel silah endüstrisinde atağa geçtiği açıkladı. Ülkelerin en büyük askeri güçlerinin başında gelen hava gücü ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu. İşte Türkiye'nin ve diğer ülkelerin kaç savaş uçağı var?

17.03.2019 15:51 - Son Güncelleme: 17.03.2019 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





