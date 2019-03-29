GaleriDünya

Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırasında hayatını kaybeden 51 kişinin anısına Ulusal Anma Töreni düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım. Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamü aleyküm; barış sizinle olsun" ifadesini kullandı.

29.03.2019 10:06 - Son Güncelleme: 29.03.2019 10:09
Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Christchurch'teki Hagley Park'ta düzenlenen törene; Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks'in yanı sıra 59 ülkeden temsilciler katıldı.

Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı

SANATÇILAR PARÇALAR SESLENDİRDİ
Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı anma töreninde, Al Nur ve Linwood camilerinde hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunması sırasında duygusal anların yaşandığı belirtildi. Sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks terör kurbanları için parçalar seslendirdi.

Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı

BAŞBAKAN AREDERN'İN MESAJI
Konuşmasına Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilinde başlayan ve konuşması ayakta alkışlanan Başbakan Ardern, "Dünya, aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım." ifadelerini kulandı.

Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı

Ülke tarihinin en karanlık gününden 14 gün sonra tekrar bir araya geldiklerini ifade eden Ardern, "Bu sorunlarla tek başımıza başa çıkamayız, bunu hiçbirimiz yapamaz. Onlara verilecek cevap, etnik kökene, güç tabanına ve hatta hükümet biçimlerine dayanmayan, iç sınırlarla sınırlandırılmayan, basit bir konsepte dayanıyor. Bu cevap insanlığımızda yatıyor." şeklinde konuştu.

Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı

"TERÖR MAĞDURLARI BİZİ SELAM VEREREK KARŞILIYOR"
Terör mağdurlarının acılarını hafifletecek kelime bulmakta güçlük çektiğini ancak her gittikleri yerde terör mağdurlarının kendilerini büyük bir olgunluk içinde "Esselamu aleyküm'' diyerek karşıladıklarını hatırlatan Ardern, bu selamın önemine dikkati çekti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kate Middleton eskiye döndü! Yine yaptı yapacağını
Kate Middleton eskiye döndü! Yine yaptı yapacağını