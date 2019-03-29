Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırasında hayatını kaybeden 51 kişinin anısına Ulusal Anma Töreni düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım. Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamü aleyküm; barış sizinle olsun" ifadesini kullandı.
SANATÇILAR PARÇALAR SESLENDİRDİ
Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı anma töreninde, Al Nur ve Linwood camilerinde hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunması sırasında duygusal anların yaşandığı belirtildi. Sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks terör kurbanları için parçalar seslendirdi.
Ülke tarihinin en karanlık gününden 14 gün sonra tekrar bir araya geldiklerini ifade eden Ardern, "Bu sorunlarla tek başımıza başa çıkamayız, bunu hiçbirimiz yapamaz. Onlara verilecek cevap, etnik kökene, güç tabanına ve hatta hükümet biçimlerine dayanmayan, iç sınırlarla sınırlandırılmayan, basit bir konsepte dayanıyor. Bu cevap insanlığımızda yatıyor." şeklinde konuştu.
"TERÖR MAĞDURLARI BİZİ SELAM VEREREK KARŞILIYOR"
Terör mağdurlarının acılarını hafifletecek kelime bulmakta güçlük çektiğini ancak her gittikleri yerde terör mağdurlarının kendilerini büyük bir olgunluk içinde "Esselamu aleyküm'' diyerek karşıladıklarını hatırlatan Ardern, bu selamın önemine dikkati çekti.