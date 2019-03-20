Dünyayı sarsan görüntü Rusya'dan! Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere uzaylılar...
Uzaylılar var mı yok mu? Yıllardır insanlığın en çok tartıştığı konularn biri UFO'lar. Bu iddialar pek çok komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazı komplo teorisyenleri, dünya dışı varlıklarında gezegenimizi ziyaret ettiğini ve hatta üs bile kurduklarını ileri sürüyor. Kimileri uzaylılarla iletişime geçtiğini belirtiyor. Bu tartışmalar sürüp giderken, iddiaları alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'da bir ışık topu görüldü. Ama işin ilginç kısmı bu ışık topunun görüldüğü yer, Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere yakın...
20.03.2019 09:38
- Son Güncelleme: 20.03.2019 09:54
DİĞER GALERİLER