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Dünyayı sarsan görüntü Rusya'dan! Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere uzaylılar...

Uzaylılar var mı yok mu? Yıllardır insanlığın en çok tartıştığı konularn biri UFO'lar. Bu iddialar pek çok komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazı komplo teorisyenleri, dünya dışı varlıklarında gezegenimizi ziyaret ettiğini ve hatta üs bile kurduklarını ileri sürüyor. Kimileri uzaylılarla iletişime geçtiğini belirtiyor. Bu tartışmalar sürüp giderken, iddiaları alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'da bir ışık topu görüldü. Ama işin ilginç kısmı bu ışık topunun görüldüğü yer, Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere yakın...

20.03.2019 09:38 - Son Güncelleme: 20.03.2019 09:54
Dünyayı sarsan görüntü Rusya'dan! Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere uzaylılar...

Express'in haberine göre Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde yeşil renkli bir ışık topu görüldü. Yayınlanan görüntülere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre ışık topu hızlı şekilde yere çarpıyor.

Dünyayı sarsan görüntü Rusya'dan! Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere uzaylılar...

İşin ilginç olan kısmı ise ışık topunun, 1908'de yaşanan Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere yakın bir yerde görülmesi.

Dünyayı sarsan görüntü Rusya'dan! Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere uzaylılar...

Işık topuna tanık olan Pyotr Bondarev yaptığı açıklamada, "Sanki gökyüzünde dev bir ampul vardı. Geceyi aydınlattı" dedi. Bondarev, eşi ve çocuklarıyla gezmek için dışarı çıktığını ve ışık topunu gördüğünü söyledi. Bunun bir meteor veya başka bir şey olabileceğini belirtti.

Dünyayı sarsan görüntü Rusya'dan! Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere uzaylılar...

Başka bir görgü tanıdığı da yeşil ışık topunun gökyüzünde bir anda belirdiğini, sanki hasar almış ve kontrolünü kaybetmiş bir hava aracı gibi yere düştüğünü söyledi. İşin enteresan tarafı bölgede herhangi bir kazanın gerçekleştiğine dair rapor ya da ihbar da yok.

Dünyayı sarsan görüntü Rusya'dan! Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere uzaylılar...

Işık topunun meteor olabileceği düşünülüyor. Ancak komplo teorisyenleri veya UFO avcılarına göreyse bu olayı meteor olarak değerlendirmek oldukça kolaya kaçan bir açıklama.

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