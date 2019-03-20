Dünyayı sarsan görüntü Rusya'dan! Tunguska Olayı'nın yaşandığı yere uzaylılar...

Işık topuna tanık olan Pyotr Bondarev yaptığı açıklamada, "Sanki gökyüzünde dev bir ampul vardı. Geceyi aydınlattı" dedi. Bondarev, eşi ve çocuklarıyla gezmek için dışarı çıktığını ve ışık topunu gördüğünü söyledi. Bunun bir meteor veya başka bir şey olabileceğini belirtti.