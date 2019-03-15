Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!
Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ilk tepkiyi Türkiye verirken bir açıklamada NATO'dan geldi.
15.03.2019 13:01
- Son Güncelleme: 15.03.2019 13:01
Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.
Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir." ifadesini kullandı.
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