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Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ilk tepkiyi Türkiye verirken bir açıklamada NATO'dan geldi.

15.03.2019 13:01 - Son Güncelleme: 15.03.2019 13:01
Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ilk büyük tepkiyi Türkiye verdi.

Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katliama sert tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!

NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum." açıklaması yaptı.

Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!

Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!

PAKİSTAN'DAN TEPKİ
Pakistan Başbakanı İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı..

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