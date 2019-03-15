Meghan Markle hakkında şok! Hamile değil doğumu taşıyıcı anne yapacak

BEBEK DAHA ŞİMDİDEN ÜNLÜ

Her ne kadar bebeğin taht konusunda çok fazla iddiası olmasa da hatta "prens" ya da "prenses" unvanı bile taşıyamayacaksa da herkes tam olarak ne zaman doğacağını, cinsiyetini ve hangi ismin verileceğini merak ediyor.