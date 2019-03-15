GaleriDünya

Meghan Markle hakkında şok! Hamile değil doğumu taşıyıcı anne yapacak

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok konuşulan ismi olan Meghan Markle'ın kısa bir süre sonra anne olması bekleniyor. Ancak komplo teorisyenleri Meghan Markle'ın gerçekten hamile olmadığını ve doğumu taşıyıcı annenin yapacağını iddia ediyor. Ortaya attıkları iddialar ise oldukça çarpıcı. Peki düşes 'sahte hamile' mi?

15.03.2019 17:00 - Son Güncelleme: 15.03.2019 18:03
Meghan Markle hakkında şok! Hamile değil doğumu taşıyıcı anne yapacak

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle ile eşi Prens Harry, ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

MEGHAN MARKLE DOĞUM İZNİNE ÇIKTI VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Meghan Markle hakkında şok! Hamile değil doğumu taşıyıcı anne yapacak

BEBEK DAHA ŞİMDİDEN ÜNLÜ

Her ne kadar bebeğin taht konusunda çok fazla iddiası olmasa da hatta "prens" ya da "prenses" unvanı bile taşıyamayacaksa da herkes tam olarak ne zaman doğacağını, cinsiyetini ve hangi ismin verileceğini merak ediyor.

Meghan Markle hakkında şok! Hamile değil doğumu taşıyıcı anne yapacak

Bunun yanı sıra Meghan Markle'ın hamileliği ile ilgili iddialar, spekülasyonlar ve komplo teorileri de bitmek bilmiyor.

Meghan Markle hakkında şok! Hamile değil doğumu taşıyıcı anne yapacak

BEBEĞİ TAŞIYICI ANNE Mİ DÜNYAYA GETİRECEK?

Hatta bebeğin dünyaya geliş zamanı, Markle'ın tam olarak kaç aylık hamile olduğu da net olarak açıklanmadığından "Markle aslında hamile değil. Bebeği taşıyıcı anne doğuracak" söylentileri de alıp başını gidiyor.

Meghan Markle hakkında şok! Hamile değil doğumu taşıyıcı anne yapacak

Bu iddiayı savunanlar daha önce üç çocuk dünyaya getiren Kate Middleton'ı örnek gösteriyorlar. Her üç hamileliğinde de aşağı yukarı ne zaman doğum yapacağı önceden açıklanmıştı Middleton'ın.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!
Yeni Zelanda'daki cami katliamına dünyadan tepki yağıyor!