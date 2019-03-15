Meghan Markle hakkında şok! Hamile değil doğumu taşıyıcı anne yapacak
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok konuşulan ismi olan Meghan Markle'ın kısa bir süre sonra anne olması bekleniyor. Ancak komplo teorisyenleri Meghan Markle'ın gerçekten hamile olmadığını ve doğumu taşıyıcı annenin yapacağını iddia ediyor. Ortaya attıkları iddialar ise oldukça çarpıcı. Peki düşes 'sahte hamile' mi?
15.03.2019 17:00
- Son Güncelleme: 15.03.2019 18:03
İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle ile eşi Prens Harry, ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.
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