Haberler Web TV Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anından kan donduran görüntüler! (+18)

Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anından kan donduran görüntüler! (+18)

15.03.2019 09:06

Yeni Zelanda'da cuma namazı saatlerinde 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Tam otomatik silahlarla camiye saldırı düzenleyen kişiler önüne çıkan herkese acımasızca ateş etti. Bu kan donduran anları internet üzerinden de canlı yayınlayan şahıslar Müslümanları acımasızca katletti. İşte o vahşet görüntüleri... (+18)


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları