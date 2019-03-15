Yeni Zelanda'da cuma namazı saatlerinde 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Tam otomatik silahlarla camiye saldırı düzenleyen kişiler önüne çıkan herkese acımasızca ateş etti. Bu kan donduran anları internet üzerinden de canlı yayınlayan şahıslar Müslümanları acımasızca katletti. İşte o vahşet görüntüleri... (+18)
Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anından kan donduran görüntüler! (+18)15.03.2019 09:06
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