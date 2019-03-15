İşte Yeni Zelanda'daki saldırganların yakalanma anı

Yeni Zelanda'da cuma namazı öncesi 2 camiye silahlı saldırı düzenleyerek onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan kişiler yakalandı. Yeni Zelanda polisi tarafından 1'i kadın 4 kişinin yakalandığı açıklanırken, yakalanma anına ilişkin görüntüler de yayınlandı.
İşte Yeni Zelanda'daki saldırganların yakalanma anı15.03.2019 08:48
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