İşte Yeni Zelanda'daki saldırganların yakalanma anı 15.03.2019 08:48

Yeni Zelanda'da cuma namazı öncesi 2 camiye silahlı saldırı düzenleyerek onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan kişiler yakalandı. Yeni Zelanda polisi tarafından 1'i kadın 4 kişinin yakalandığı açıklanırken, yakalanma anına ilişkin görüntüler de yayınlandı.