Yeni Zelanda'daki katliamı yapan teröristin manifestosunda şok detay: Amerikan ordusunda eğitim aldım!
Cuma namazı sırasında Yeni Zelanda'da bulunan iki camiye saldırı düzenleyen Brenton Tarrant isimli teröristin 50 kişiyi katletmesinin yankıları sürerken, teröristin daha önceden hazırladığı manifestonun şifreleri de çözülüyor.
Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı düzenleyerek internet üzerinden bu anları yayınlayan terörist Brenton Tarrant, 50 kişiyi acımasızca katletti. Olay sonrası emniyet güçleri tarafından hemen yakalanan teröristin geçmişi araştırıldığında ise çok ilginç bağlantılar ortaya çıkarıldı. Yakın bir dönemde 70 sayfalık manifesto yayınlayan ve yayınladığı manifestoda Türkleri ve Başkan Erdoğan'ı da açıkça tehdit eden teröristin kaleme aldığı yazının şifreleri çözülüyor.
Dün ilk kez hakim karşısına çıkarılan teröristin hazırladığı manifestoda özellikle bir kısım dikkat çekti. Bu kısımda daha önce Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev aldığını söyleyen terörist birliğin en iyi keskin nişancısı olduğunu ve El-Kaide operasyonları sırasında 300 kişiyi öldürdüğünü söylüyor. Yine bu kısımda Amerikan ordusunun cephanesine erişim izni olduğunu açıklayan terörist, ABD'deki gizli casus ağıyla da iletişimde olduğunu itiraf ediyor.
İŞTE MANİFESTODAKİ O KISIM
"ABD Deniz Kuvvetleri'nden üstün başarı derecesiyle mezun oldum ve El-Kaide'ye yapılan birçok operasyonda görev aldım, 300'den fazla kişiyi öldürdüm. ABD ordusunun en iyi keskin nişancısıyım. Siz benim için sadece başka bir hedefsiniz! Sizi bu dünyada daha önce hiç görülmemiş yöntemlerle öldüreceğim!
ABD'deki gizli casus ağıyla iletişim kurabiliyorum ve IP'nizi takip edebiliyorum. İstediğim zaman istediğim yerde olabilir ve birçok yolla öldürebilirim. Siz ölüsünüz! Sadece silahsız dövüş konusunda eğitim almadım! ABD Deniz Kuvvetleri'nin tüm cephaneliğine erişim yetkim var ve bunu bu kıtadaki sizleri öldürmek için kullanacağım! Bedelini ödeyeceksiniz gerizekalılar! Öfkenizin içinde boğulacaksınız! Siz ölüsünüz."