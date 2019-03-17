Yeni Zelanda'daki katliamı yapan teröristin manifestosunda şok detay: Amerikan ordusunda eğitim aldım!

İŞTE MANİFESTODAKİ O KISIM

"ABD Deniz Kuvvetleri'nden üstün başarı derecesiyle mezun oldum ve El-Kaide'ye yapılan birçok operasyonda görev aldım, 300'den fazla kişiyi öldürdüm. ABD ordusunun en iyi keskin nişancısıyım. Siz benim için sadece başka bir hedefsiniz! Sizi bu dünyada daha önce hiç görülmemiş yöntemlerle öldüreceğim!