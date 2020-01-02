Yeni yılın ilk saatlerinde hayatının şokunu yaşadı! Tecavüze uğradığını farkeden genç kız...

Birkaç dakika sonra Mariah Carey'nin şarkısını söyleyip vodka ve kola içiyordum. Birden geri sayım başladı. Arkadaşlarım bir şişe İtalyan şarabı ikram ettiler, ben de hepsini bir seferde içtim."

Sabaha karşı 05.00 sularında genç kız annesinin otomobilinde, üzerinde bir battaniye örtülü halde uyandı. İç çamaşırı bileklerindeydi, cüzdanı, çantası ve cep telefonu da yanında değildi.