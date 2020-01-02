Yeni yılın ilk saatlerinde hayatının şokunu yaşadı! Tecavüze uğradığını farkeden genç kız...
Yılbaşında eğlenmek için bir mekana giden genç kız, yeni yılın ilk sabahına dehşetle uyandı. Geri sayım yaptıktan sonra eğlendiği mekandan ayrılan genç kadın, sabaha karşı 05.00'da gözlerini açtığında hiçbir şey hatırlamadığını fark etti. Üzerinde iç çamaşırlarının olmadığını ören genç kız, cüzdanı ve cep telefonunu da bulamayınca hayatının şokunu yaşadı. Asıl gerçeği ise şoku atlattıktan sonra fark etti.
Yaşananları hatırlamadığım için aslında minnettarım. Kurban olmak istemiyorum, dehşet verici saldırıdan sonra devam edilebileceğini göstermek istiyorum.
Arkadaşlarımla bir taksiye binip puba gittik, anneme nereye gittiğimizi bilmesi için bir mesaj gönderdim. Annem güvende kalmamı söyleyen bir yanıt gönderdi.
Birkaç dakika sonra Mariah Carey'nin şarkısını söyleyip vodka ve kola içiyordum. Birden geri sayım başladı. Arkadaşlarım bir şişe İtalyan şarabı ikram ettiler, ben de hepsini bir seferde içtim."
Sabaha karşı 05.00 sularında genç kız annesinin otomobilinde, üzerinde bir battaniye örtülü halde uyandı. İç çamaşırı bileklerindeydi, cüzdanı, çantası ve cep telefonu da yanında değildi.