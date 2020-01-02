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Yeni yılın ilk saatlerinde hayatının şokunu yaşadı! Tecavüze uğradığını farkeden genç kız...

Yılbaşında eğlenmek için bir mekana giden genç kız, yeni yılın ilk sabahına dehşetle uyandı. Geri sayım yaptıktan sonra eğlendiği mekandan ayrılan genç kadın, sabaha karşı 05.00'da gözlerini açtığında hiçbir şey hatırlamadığını fark etti. Üzerinde iç çamaşırlarının olmadığını ören genç kız, cüzdanı ve cep telefonunu da bulamayınca hayatının şokunu yaşadı. Asıl gerçeği ise şoku atlattıktan sonra fark etti.

02.01.2020 15:43 - Son Güncelleme: 02.01.2020 15:43
Yeni yılın ilk saatlerinde hayatının şokunu yaşadı! Tecavüze uğradığını farkeden genç kız...

Genç kadın annesinin otomobilinde uyanmıştı. İç çamaşırı bileğindeydi. Tecavüze uğramış, cüzdanı, çantası ve cep telefonu da çalınmıştı.

Güvenlik kameraları izlendiğinde, genç kadının bir pubdan çıkıp yeşil alana yürürken peşinde bir erkek olduğu anlaşıldı.

Yeni yılın ilk saatlerinde hayatının şokunu yaşadı! Tecavüze uğradığını farkeden genç kız...

19 yaşındaki Melody Maxwell, yılbaşı gecesi başına gelen kabus gibi olayın detaylarını bir yıl sonra İngiliz medyasına anlatma gücünü kendisinde buldu.

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde okuyan genç kadın, 31 Aralık 2018 günü yeni yılı kutlamak amacıyla Northampton'daki bir puba gitti.

Yeni yılın ilk saatlerinde hayatının şokunu yaşadı! Tecavüze uğradığını farkeden genç kız...

Son olarak 10'dan geriye doğru saymasını ve eğlendiği mekanda alkol almasını hatırlayan genç kız, partideki bir erkeğin hedefinde olduğunun farkında değildi.

Melody Maxwell, yeni yıla girer girmez bir şişe İtalyan şarabını bir dikişte içti. "Polisler benim hiçbir şey hatırlamadığımı düşünüyordu.

Yeni yılın ilk saatlerinde hayatının şokunu yaşadı! Tecavüze uğradığını farkeden genç kız...

Yaşananları hatırlamadığım için aslında minnettarım. Kurban olmak istemiyorum, dehşet verici saldırıdan sonra devam edilebileceğini göstermek istiyorum.

Arkadaşlarımla bir taksiye binip puba gittik, anneme nereye gittiğimizi bilmesi için bir mesaj gönderdim. Annem güvende kalmamı söyleyen bir yanıt gönderdi.

Yeni yılın ilk saatlerinde hayatının şokunu yaşadı! Tecavüze uğradığını farkeden genç kız...

Birkaç dakika sonra Mariah Carey'nin şarkısını söyleyip vodka ve kola içiyordum. Birden geri sayım başladı. Arkadaşlarım bir şişe İtalyan şarabı ikram ettiler, ben de hepsini bir seferde içtim."

Sabaha karşı 05.00 sularında genç kız annesinin otomobilinde, üzerinde bir battaniye örtülü halde uyandı. İç çamaşırı bileklerindeydi, cüzdanı, çantası ve cep telefonu da yanında değildi.

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