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Trump 'Büyük bedel ödeyecekler' deyip İran'ı tehdit etmişti! ABD'den flaş hamle geldi

ABD Büyükelçiliği'nin basılmasının ardından Donald Trump, "Çok büyük bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." diyerek İran'a gözdağı vermişti. İran lideri Hamaney ise, "İran, savaş peşinde değil, ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz" diyerek cevabını vermişti. Karşılıklı restleşme sonrası ABD, Orta Doğu'ya asker sevkine başladı. İlk birlik gidiyor...

02.01.2020 16:30 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:30
Trump 'Büyük bedel ödeyecekler' deyip İran'ı tehdit etmişti! ABD'den flaş hamle geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat Büyükelçiliği'nde yaşanan olaylardan dolayı İran'ı tehdit etmişti.

Trump 'Büyük bedel ödeyecekler' deyip İran'ı tehdit etmişti! ABD'den flaş hamle geldi

Trump, ABD'ye ait tesislerde meydana gelebilecek can kaybı ya da hasardan İran'ın sorumlu tutulacağını belirtmişti.

Trump 'Büyük bedel ödeyecekler' deyip İran'ı tehdit etmişti! ABD'den flaş hamle geldi

ABD Başkanı İran'a tehditler savurarak "Çok büyük bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir. Mutlu Yıllar" ifadelerini kullanmıştı.

Trump 'Büyük bedel ödeyecekler' deyip İran'ı tehdit etmişti! ABD'den flaş hamle geldi
Trump 'Büyük bedel ödeyecekler' deyip İran'ı tehdit etmişti! ABD'den flaş hamle geldi
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