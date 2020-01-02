Trump 'Büyük bedel ödeyecekler' deyip İran'ı tehdit etmişti! ABD'den flaş hamle geldi

ABD Büyükelçiliği'nin basılmasının ardından Donald Trump, "Çok büyük bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." diyerek İran'a gözdağı vermişti. İran lideri Hamaney ise, "İran, savaş peşinde değil, ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz" diyerek cevabını vermişti. Karşılıklı restleşme sonrası ABD, Orta Doğu'ya asker sevkine başladı. İlk birlik gidiyor...

02.01.2020 16:30 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





