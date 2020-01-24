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Yeni tip corono virüsüyle ilgili bomba iddia: İnsanlara ilk yılandan geçmiş olabilir

Çin'de bir grup bilim insanı, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ilk olarak bir insana yılandan bulaşmış olabileceğini ileri sürdü.

24.01.2020 00:50 - Son Güncelleme: 24.01.2020 00:50
Yeni tip corono virüsüyle ilgili bomba iddia: İnsanlara ilk yılandan geçmiş olabilir

Çin'de bir grup bilim insanı, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ilk olarak bir insana yılandan bulaşmış olabileceğini ileri sürdü.

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Yeni tip corono virüsüyle ilgili bomba iddia: İnsanlara ilk yılandan geçmiş olabilir

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.

Yeni tip corono virüsüyle ilgili bomba iddia: İnsanlara ilk yılandan geçmiş olabilir

Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi.

Yeni tip corono virüsüyle ilgili bomba iddia: İnsanlara ilk yılandan geçmiş olabilir

Bu noktada araştırmacılar, yeni virüsün, biri yarasaları enfekte ettiği bilinen, iki koronavirüsün bileşimi olabileceğini buldu.

Yeni tip corono virüsüyle ilgili bomba iddia: İnsanlara ilk yılandan geçmiş olabilir

Bu kapsamda, Çin'in Pekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden Vey Ci ile Pekin, Nanning, Ningbo ve Vuhan kentinden araştırmacılar, yeni koronavirüsün bulaştığı bazı hastalardan aldıkları gen örneklerinden yola çıkarak belirledikleri genetik kodu, farklı türdeki hayvanlardan alınan 217 koronavirüs ile karşılaştırdı.

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