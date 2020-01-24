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Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüsü dünyayı alarma geçirdi. Gizemli virüs birçok ülkeye yayılırken, virüsün ne derecede etkili olduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Çin'de virüsün ortaya çıktığı Hubei bölgesel idaresine bağlı Wuhan kentinde, iki kişi sokak ortasında aniden bilinçlerini kaybederek yere yığıldı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

24.01.2020 09:32 - Son Güncelleme: 24.01.2020 09:42
Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar

Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni bir koronavirüs türü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

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Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar

Sosyal medyada paylaşılan tüyler ürpertici görüntüler de, hastalığın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar

İnsanlar sokaklarda aniden yere yığılıp kalıyor. Hareketsiz bir şekilde yerde yatan bu adamın görüntüsü, sosyal medyada paylaşılıyor.

Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar

Tehlikeli maddelere koruyucu elbiseler ve gaz maskeleriyle yere yığılmış insanların yanına giden sağlık görevlilerinin görüntüleri, hem Twitter hem de Instagram'da paylaşıldı.

Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar

Görgü tanıkları, gaz maskeleri takmış kırtasiyecinin önünde sıra bekleyen bir adamın, bilincini kaybederek birden yüz üstü yere yığıldığını söyledi. Korkunç olaya şahit olan maskeli altı kişi daha bulunuyor.

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