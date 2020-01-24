Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüsü dünyayı alarma geçirdi. Gizemli virüs birçok ülkeye yayılırken, virüsün ne derecede etkili olduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Çin'de virüsün ortaya çıktığı Hubei bölgesel idaresine bağlı Wuhan kentinde, iki kişi sokak ortasında aniden bilinçlerini kaybederek yere yığıldı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.
24.01.2020 09:32
- Son Güncelleme: 24.01.2020 09:42
Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni bir koronavirüs türü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.
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