Yeni dalga mı geliyor? Omicron’un alt varyantı BA.2 hakkında şok araştırma: Orijinalinden yüzde 34 daha bulaşıcı
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs bitmek bilmiyor. Her gün yeni bir varyantı çıkan koronavirüs hakkında yeni bir araştırma daha çıktı. Dünyada hızla yayılan Omicron'un alt varyantı BA.2'nin yeni dalga oluşturabileceği konuşulurken Omicron'dan yüzde 34 daha bulaşıcı olduğu açıklandı.
YÜZDE 34 DAHA BULAŞICI
Bilim insanları, Omicron'un orijinal versiyonu için vakaların yüzde 29'una kıyasla, BA.2'nin ilk enfeksiyondan sonraki yedi gün içinde vakaların yüzde 39'unda aynı hanenin üyeleri arasında yayıldığını buldu. Bu, BA.2'nin BA.1 olarak bilinen orijinal versiyondan yüzde 34 daha fazla bulaşıcı olduğunu gösteriyor.
Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka'nın halk sağlığı kuruluşu Statens Serum Institute tarafından yürütülen çalışma, BA.2'nin BA.1'den "önemli ölçüde daha bulaşıcı" olduğu ve ayrıca koruyucu etkiyi daha da azaltan "bağışıklıktan kaçınma özelliklerine sahip olduğu" sonucuna vardı.
YENİ BİR DALGA GÖRÜLEBİLİR
Diğer taraftan, çalışmanın bulgularıi Omicron dalgasının azalmasının beklenenden daha uzun süreceği endişeleri artırdı. Kopenhag Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü ve çalışmanın yazarlarından biri olan Laust Mortenson, "BA.1 ile mücadele eden her ülke şimdi yeni bir BA.2 dalgasıyla karşı karşıya kalabilir" dedi.