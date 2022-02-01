Yeni dalga mı geliyor? Omicron’un alt varyantı BA.2 hakkında şok araştırma: Orijinalinden yüzde 34 daha bulaşıcı

Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka'nın halk sağlığı kuruluşu Statens Serum Institute tarafından yürütülen çalışma, BA.2'nin BA.1'den "önemli ölçüde daha bulaşıcı" olduğu ve ayrıca koruyucu etkiyi daha da azaltan "bağışıklıktan kaçınma özelliklerine sahip olduğu" sonucuna vardı.