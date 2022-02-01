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'Kirli iç çamaşırlarımı ve cinsel içerikli oyuncağımı çaldılar!' Ünlü sunucu ağızları açık bıraktı

Ünlü İngiliz televizyon sunucusu Denise van Outen, katıldığı Steph's Packed Lunch programında herkesin ağzını açık bırakan açıklamalar yaptı. Denise van Outen, yayın yaptığı sırada evine giren hırsızların kirli iç çamaşırlarını ve kendini tatmin etmek için kullandığı cinsel içerikli oyuncağını çaldığını açıkladı. Denise van Outen'in sözleri stüdyoda da büyük şaşkınlık yarattı.

01.02.2022 10:51 - Son Güncelleme: 01.02.2022 10:51
’Kirli iç çamaşırlarımı ve cinsel içerikli oyuncağımı çaldılar!’ Ünlü sunucu ağızları açık bıraktı

İngiltere'de geniş bir çevre tarafından tanınan eski oyuncu ve ünlü televizyon sunucusu Denise van Outen, Steph's Packed Lunch adlı programda uzun süre akıllardan çıkmayacak açıklamalarda bulundu.

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’Kirli iç çamaşırlarımı ve cinsel içerikli oyuncağımı çaldılar!’ Ünlü sunucu ağızları açık bıraktı

EVDE OLMADIĞINI DUYURDU
47 yaşındaki sunucu, bir gün yayında olduğu sırada sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını ve bu paylaşımda evinin boş olduğunu dile getirdiğini belirtti. Sunucu, hırsızların paylaşımı görmelerinin ardından harekete geçtiklerini anlattı.

’Kirli iç çamaşırlarımı ve cinsel içerikli oyuncağımı çaldılar!’ Ünlü sunucu ağızları açık bıraktı

"KİRLİ İÇ ÇAMAŞIRLARIMI ÇALDILAR"
Sunucunun evine giden hırsızlar, yatak odasındaki çekmecede kullanılmış iç çamaşırları ve Outen'e ait cinsel içerikli oyuncağı çaldı.

’Kirli iç çamaşırlarımı ve cinsel içerikli oyuncağımı çaldılar!’ Ünlü sunucu ağızları açık bıraktı

Eve geldiğinde dağınıklığı fark eden güzel sunucu, yaptığının bir hata olduğunu kabul ettiğini ve bir daha böyle bir paylaşıma imza atmayacağını dile getirdi.

’Kirli iç çamaşırlarımı ve cinsel içerikli oyuncağımı çaldılar!’ Ünlü sunucu ağızları açık bıraktı
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