'Kirli iç çamaşırlarımı ve cinsel içerikli oyuncağımı çaldılar!' Ünlü sunucu ağızları açık bıraktı
Ünlü İngiliz televizyon sunucusu Denise van Outen, katıldığı Steph's Packed Lunch programında herkesin ağzını açık bırakan açıklamalar yaptı. Denise van Outen, yayın yaptığı sırada evine giren hırsızların kirli iç çamaşırlarını ve kendini tatmin etmek için kullandığı cinsel içerikli oyuncağını çaldığını açıkladı. Denise van Outen'in sözleri stüdyoda da büyük şaşkınlık yarattı.
01.02.2022 10:51
- Son Güncelleme: 01.02.2022 10:51
İngiltere'de geniş bir çevre tarafından tanınan eski oyuncu ve ünlü televizyon sunucusu Denise van Outen, Steph's Packed Lunch adlı programda uzun süre akıllardan çıkmayacak açıklamalarda bulundu.