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Yasak aşkı ortaya çıkaran 8 yaşındaki çocuğun feci sonu! Rus Anastasia Baulina oğlunu benzin döküp diri diri yaktı

Rusya'nın Kursk bölgesinde gerçekleşen bir olay, benzeri zor görülen bir vahşeti beraberinde getirdi. 8 yaşındaki oğlu ve ikinci eşiyle yaşayan 32 yaşındaki Anastasia Baulina isimli kadın korkunç bir vahşete imza attı. Eşine "annem seni aldatıyor" diyen 8 yaşındaki oğlunu boş bir araziye götüren Baulina, küçük çocuğun başından aşağıya bir bidon benzin dökerek ateşe verdi. Talihsiz çocuk diri diri yanarak can verdi. İşte Rusya'daki korkunç olayın tüm detayları...

06.10.2021 17:58 - Son Güncelleme: 06.10.2021 18:25
Yasak aşkı ortaya çıkaran 8 yaşındaki çocuğun feci sonu! Rus Anastasia Baulina oğlunu benzin döküp diri diri yaktı

Rusya'da kan donduran bir cinayet olayı, ülke gündemine bomba gibi düştü.

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Yasak aşkı ortaya çıkaran 8 yaşındaki çocuğun feci sonu! Rus Anastasia Baulina oğlunu benzin döküp diri diri yaktı

Ülke basınına yansıyan haberlere göre Kursk bölgesinde yaşayan bir anne, benzeri zor görülecek bir vahşete imza attı.

Yasak aşkı ortaya çıkaran 8 yaşındaki çocuğun feci sonu! Rus Anastasia Baulina oğlunu benzin döküp diri diri yaktı

Anastasia Baulina isimli 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, ikinci eşi Pavel ile birlikte tüyler ürperten bir olaya imza attı. 1

Yasak aşkı ortaya çıkaran 8 yaşındaki çocuğun feci sonu! Rus Anastasia Baulina oğlunu benzin döküp diri diri yaktı

2 yaşındaki kızı Natalya ve 8 yaşındaki oğlu Andrey ile birlikte yaşayan kadın, kasiyerlik yaparak hayatını kazanıyordu.

Yasak aşkı ortaya çıkaran 8 yaşındaki çocuğun feci sonu! Rus Anastasia Baulina oğlunu benzin döküp diri diri yaktı

Anastasia'nın 8 yaşındaki oğlu, annesinin üvey babası Pavel'i aldattığını öğrendi.

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