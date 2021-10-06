Yasak aşkı ortaya çıkaran 8 yaşındaki çocuğun feci sonu! Rus Anastasia Baulina oğlunu benzin döküp diri diri yaktı
Rusya'nın Kursk bölgesinde gerçekleşen bir olay, benzeri zor görülen bir vahşeti beraberinde getirdi. 8 yaşındaki oğlu ve ikinci eşiyle yaşayan 32 yaşındaki Anastasia Baulina isimli kadın korkunç bir vahşete imza attı. Eşine "annem seni aldatıyor" diyen 8 yaşındaki oğlunu boş bir araziye götüren Baulina, küçük çocuğun başından aşağıya bir bidon benzin dökerek ateşe verdi. Talihsiz çocuk diri diri yanarak can verdi. İşte Rusya'daki korkunç olayın tüm detayları...
06.10.2021 17:58
- Son Güncelleme: 06.10.2021 18:25
Ülke basınına yansıyan haberlere göre Kursk bölgesinde yaşayan bir anne, benzeri zor görülecek bir vahşete imza attı.
Anastasia Baulina isimli 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, ikinci eşi Pavel ile birlikte tüyler ürperten bir olaya imza attı. 1