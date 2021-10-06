Tüm dünyanın konuştuğu görüntüler! Taliban'dan halka açık idamlar
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban yönetimi ikinci ayını tamamladı ve İngiltere'yle ilk resmi teması kurdu. Ülkelerle temaslar başlarken Afganistan'da ise durum hiç iç açıcı değil. Ülkede Herat'ta 5 kişinin cesetleri vinçlere asıldı. Benzer görüntüler Herat'ın Obe semtinde de vardı. İşte Afganistan'daki dehşet verici görüntüler...
06.10.2021 11:12
- Son Güncelleme: 06.10.2021 11:21
Afganistan'da ikinci ayını tamamlamak üzere olan Taliban rejimi İngiltere ile ilk resmi temasını kurdu ancak aynı gün gelen görüntüler bütün dünyaya korku saldı.
Kadınların okula gitmesini yasaklayan ve berberlere sakal kesme yasağı getiren Taliban, Eylül ayı sonu itibarıyle halka açık idamları başlattı.
Taliban bu kez girdikleri evi soymakla suçladığı üç erkeği öldürdü. İnfazın ardından parçalanmış cesetler meydana getirildi ve kepçelere boyunlarından asıldı.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Afganistan'ın 1996-2001 arasındaki Taliban rejimine döndüğünü ortaya koyuyor. Örgüt, iktidarı ele geçirdiği ilk günlerde daha ılımlı olacağı sözünü vermişti.