Yasak aşk skandalı giderek büyüyor! Gündemi sarsacak 'intikam' hamlesi...
Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçtiği ve iki çocuğu ile burada saklandığı belirtilmişti. Yasak aşk skandalı ile günlerce konuşulan Prenses Haya'nın boşanma süreci ile ilgili gündemi sarsacak intikam hamlesi…
08.10.2019 14:14
- Son Güncelleme: 08.10.2019 14:18
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı.
İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu reddedilen Prenses Haya için kardeşi olan Ürdün Kralı Abdullah harekete geçmiş ve 2 Eylül tarihinde, Prenses Haya'yı Londra'daki Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atama emri vermişti.
Prenses Haya'nın Ürdün'ün İngiltere'deki Büyükelçiliği'nde diplomat olma başvurusu Londra yönetimi tarafından onay aldı.
Londra'da artık Ürdünlü bir diplomat olarak yaşamını sürdürecek olan Prenses Haya, Dubai yönetimi ve Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'a savaş açtı.
Bangladeş merkezli yayın kuruluşunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Büyükelçiliği'nin Anti-Maktum ve Anti-Dubai faaliyetlerinin merkezi olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.
Hürriyet'in haberine göre; Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atanmasının onayının ardından Prenses Haya, kendisi için çalışacak birkaç personel talebinde bulundu.