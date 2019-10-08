Yasak aşk skandalı giderek büyüyor! Gündemi sarsacak 'intikam' hamlesi...

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçtiği ve iki çocuğu ile burada saklandığı belirtilmişti. Yasak aşk skandalı ile günlerce konuşulan Prenses Haya'nın boşanma süreci ile ilgili gündemi sarsacak intikam hamlesi…

08.10.2019 14:14 - Son Güncelleme: 08.10.2019 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





