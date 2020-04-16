Yarasa gerçeği resmen açıklandı! Dünya corona virüs karşısında bir kez daha dehşete düştü

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 84 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 134 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 515 bin 283 kişi iyileşti.