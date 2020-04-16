Yarasa gerçeği resmen açıklandı! Dünya corona virüs karşısında bir kez daha dehşete düştü
Tüm dünya corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, bilim insanları dünyanın üzerine çöken bu kabusun şifrelerini araştırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu araştırmalar sonucunda tüm dünyayı hayrete düşüren gerçekler çıkıyor. Daha önce kaynağı yarasa olduğu iddia edilen korona virüs için yarasalar hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ve ortaya çıkan gerçekler hiç iç açıcı değil.
16.04.2020 12:46
- Son Güncelleme: 16.04.2020 13:30
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 84 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 134 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 515 bin 283 kişi iyileşti.
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