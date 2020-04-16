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Yarasa gerçeği resmen açıklandı! Dünya corona virüs karşısında bir kez daha dehşete düştü

Tüm dünya corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, bilim insanları dünyanın üzerine çöken bu kabusun şifrelerini araştırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu araştırmalar sonucunda tüm dünyayı hayrete düşüren gerçekler çıkıyor. Daha önce kaynağı yarasa olduğu iddia edilen korona virüs için yarasalar hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ve ortaya çıkan gerçekler hiç iç açıcı değil.

16.04.2020 12:46 - Son Güncelleme: 16.04.2020 13:30
Yarasa gerçeği resmen açıklandı! Dünya corona virüs karşısında bir kez daha dehşete düştü

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 84 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 134 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 515 bin 283 kişi iyileşti.

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Yarasa gerçeği resmen açıklandı! Dünya corona virüs karşısında bir kez daha dehşete düştü

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 84 bin 633'e ulaştı.

Yarasa gerçeği resmen açıklandı! Dünya corona virüs karşısında bir kez daha dehşete düştü

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüs artık Çin'den çok ABD ve Avrupa'yı etkisi altına almış durumda.

Yarasa gerçeği resmen açıklandı! Dünya corona virüs karşısında bir kez daha dehşete düştü

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19, ABD genelinde 639 bin 664 kişide tespit edilirken, 26 bin 950 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yarasa gerçeği resmen açıklandı! Dünya corona virüs karşısında bir kez daha dehşete düştü

Virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin'de ise yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte yalnızca 46 arttı.

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