Corona virüsten öldü, tabuta konulunca... Tüyler ürperten fotoğraf

614 bin resmi vakanın bulunduğu ABD'de, salgının merkez üssü New York. ABD'deki 26 bin ölümün 10 binden fazlası New York'ta görüldü. New York valisi Andrew Cuomo, "Eğer evde kalma önlemine rağmen virüs hala aynı şekilde yayılmış olsaydı, durum o zaman çok daha kötü olurdu ama salgının yayılmasını kontrol altına alabildiğimizi gösterdik" dedi. Salgın öncesinde 'Hiçbir zaman uyumayan şehir' olarak bilinen New York'ta bir kadın, sabahın erken saatlerinde Brooklyn Köprüsü Parkı'nda maskeyle koşuyor.