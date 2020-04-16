Corona virüsten öldü, tabuta konulunca... Tüyler ürperten fotoğraf
Çin'den tüm dünyaya yayılan corona virüsün ne yazık ki bilançosu artıyor. 2 milyonu aşkın kişiye bulaşan korona virüs, 130 bin kişinin üzerinde kişinin de canını aldı. Dünya bir yandan koronavirüs ile mücadelesini verirken diğer bir yanda da ölülerine ağlıyor. Öte yandan Belçika'da corona virüs kurbanının gömülmeden önceki fotoğrafı konuşuluyor.
Corona virüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde karantina önlemleri gevşetilirken, diğer şehirlerden Wuhan'a gelen son doktor grubu da törenle uğurlandı. Aldığı radikal tedbirlerle salgını durdurmayı başaran Çin'de bugün son bir günde yalnızca 46 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 89'du. Yeni vakaların 36'sı ülkeye yeni giriş yapanlarda görüldü.
Resmi verilere göre, Çin'de vaka sayısı 82 bin 295, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 342 olarak kaydedildi. Ancak Çin'deki resmi istatistiklerde, ateş veya öksürük gibi klinik belirtiler göstermeyenler tespit edilen vakalar arasında sayılmıyor. Rusya sınırındaki Suifehne'de bir ahşap fabrikasında işlerinin başına dönen çalışanlar.
614 bin resmi vakanın bulunduğu ABD'de, salgının merkez üssü New York. ABD'deki 26 bin ölümün 10 binden fazlası New York'ta görüldü. New York valisi Andrew Cuomo, "Eğer evde kalma önlemine rağmen virüs hala aynı şekilde yayılmış olsaydı, durum o zaman çok daha kötü olurdu ama salgının yayılmasını kontrol altına alabildiğimizi gösterdik" dedi. Salgın öncesinde 'Hiçbir zaman uyumayan şehir' olarak bilinen New York'ta bir kadın, sabahın erken saatlerinde Brooklyn Köprüsü Parkı'nda maskeyle koşuyor.