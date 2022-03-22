Brezilyalı seksi şarkıcı sevgilisinin yanında gaz çıkarmaya utandı hastanelik oldu
Brezilyalı seksi şarkıcı Pocah ismi ile bilinen Viviane de Queiroz Pereira sevgilisinin yanında gaz çıkarmaya utanınca hastanelik oldu. Verdiği pozlarda göğüsleri ve kalçaları ile dikkat çeken Brezilyalı seksi şarkıcı Pocah, erkek arkadaşının yanındayken utanmamak için gazını tuttu. Evine geri döndüğünce ciddi karın ağrısı yaşayan şarkıcı hastaneye gitti. Bununla birlikte ABD'de şov yıldızı Stephanie Matto haftada 70 bin dolar (1 milyon lira) kazanıyor. Stephanie Matto bunu gazını satarak yapıyor. Stephanie Matto çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor bu sayede haftalık 1 milyon lirayı cebine koyuyor. Ancak şimdi derdi büyük. Stephanie Matto, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı işini bırakmıştı. Matto, gazını satmak isteyenlere öğretmenlik yapacağını söyledi.
22.03.2022 11:18 - Son Güncelleme: 22.03.2022 11:28
27 yaşındaki Pocah ismi ile bilinen Brezilyalı şarkıcı Viviane de Queiroz Pereira, erkek arkadaşının yanındayken utanmamak için gazını tuttu.