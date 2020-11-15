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Dünyayı şoke eden kareler! Reuters paylaştı...

Dağlık Karabağ zaferinin ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılıyor, Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar dünyayı şoka uğrattı. Ermenistan'ın bugün Kelbecer'den çekilmesi için artık son saatlere girilirken, işgal topraklarındaki yerleşimcilerin evlerini yakıp konvoylarla kaçtığı görüldü. Savaşın kaderinin değiştiği Şuşa'dan gelen fotoğraflar ise Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi.

15.11.2020 12:09 - Son Güncelleme: 15.11.2020 12:09
Dünyayı şoke eden fotoğraflar! Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi...

Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılıyor, Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar dünyayı şoka uğrattı.

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Dünyayı şoke eden fotoğraflar! Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi...

44 günlük savaşın hezimetle sona ermesiyle Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler, evlerini terk edip Ermenistan'a dönmeye başladı.

Dünyayı şoke eden fotoğraflar! Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi...

Uluslararası haber ajansları, Kelbecer'den ayrılmaya hazırlanan Ermenilerin evleri, okulları ve kamu binalarını yaktıklarını gösteren fotoğraflar servis ediyor.

Dünyayı şoke eden fotoğraflar! Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi...
Dünyayı şoke eden fotoğraflar! Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi...

Hatta bazı elektrik sistemleri bile Ermeniler tarafından söküldü, kiliselerdeki Meryem Ana resimleri Ermenistan'a götürülmek üzere çıkarıldı.

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