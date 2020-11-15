Dünyayı şoke eden kareler! Reuters paylaştı...
Dağlık Karabağ zaferinin ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılıyor, Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar dünyayı şoka uğrattı. Ermenistan'ın bugün Kelbecer'den çekilmesi için artık son saatlere girilirken, işgal topraklarındaki yerleşimcilerin evlerini yakıp konvoylarla kaçtığı görüldü. Savaşın kaderinin değiştiği Şuşa'dan gelen fotoğraflar ise Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi.
15.11.2020 12:09
- Son Güncelleme: 15.11.2020 12:09
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