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Bolivya'da insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs keşfedildi

Tüm dünyayı etkisi altında alan ve 1 milyon 300 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüs pandemisiyle mücadele ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola'ya neden olana benzer, insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs türü tespit etti. Bilim insanları, şu ana kadar farelerden insanlara geçtiği inanılan virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirterek, yeni bir salgın uyarısı yaptı.

17.11.2020 11:39 - Son Güncelleme: 17.11.2020 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





