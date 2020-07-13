AB Dış İlişkiler Konseyi, Türkiye özel gündemiyle Brüksel'de toplandı! Dikkat çeken maske detayı
Son dakika haberi... Türkiye'nin adımlarıyla çaresiz kalan AB Dış İlişkiler Konseyi, bugün Türkiye özel gündemiyle toplandı. Fransa'nın çağrısıyla bir araya gelen Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının Türkiye'ye karşı bir adım atması beklenmiyor. Toplantı öncesinde birçok bakanın maske takmadığı görülürken, bir bakanın maskeyi gözlerine takması çok konuşuldu. İşte detaylar...
Toplantıda, Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz bunalımının yanı sıra Suriye ve Libya'da bazı üye ülkelerle Ankara arasında yaşanan gerginlikler de masaya yatırılıyor.
Ayasofya'nın ibadete açılmasının AB'de yarattığı rahatsızlığa karşın, AB dışişleri bakanlarının Türkiye'ye ek yaptırım konusunda bir karar almaları beklenmiyor. Bu süreçte, dönem başkanı Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri germek istememesi en önemli etken olarak görülüyor.
AB'nin önde gelen üyesi Fransa'nın çağrısıyla gerçekleşen toplantıda, geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yer alıyor.
Fransa, 10 Haziran'da Libya açıklarında Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan gerilimi önce NATO'ya taşımış, orada iddialarının desteklenmemesi üzerine Türkiye ile ilişkileri bu kez AB platformuna taşıma kararı almıştı.
BBC Türkçe'nin haberine göre, diplomatik kaynaklar, bugünkü toplantıdan Fransa'nın talep ettiği şekilde yeni bir yaptırım kararının çıkmasının çok zayıf bir olasılık olduğunu ancak AB içerisinde Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin bir tartışmanın başlatıldığını belirtiyor.
Almanya, Türkiye ile gerginlik istemiyor
Bu süreçte, dönem başkanı olarak görev yapan Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerde yeni bir gerilim istememesi en önemli etken olarak değerlendiriliyor.
Altı aylık dönem başkanlığı yeni başlayan Almanya'nın gündemi COVID-19 salgınının yarattığı ağır ekonomik ve toplumsal sorunların çözümü, yıl sonunda gerçekleşecek Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) ve Çin ile ilişkilerin seyri gibi konular nedeniyle zaten yüklü.