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Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ardından dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de kamuoyu önünde maske takmayı reddeden Donald Trump, aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi. Askeri bir hastaneyi ziyaret eden Trump, üzerinde ABD Başkanlık simgesinin bulunduğu maske taktı.

12.07.2020 11:02 - Son Güncelleme: 12.07.2020 11:07
Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare

Koronavirüse karşı maske kararını valilere bırakan Donald Trump aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi. Reuters haber ajansı Donald Trump'ın maskeli fotoğrafını anında dünyaya servis etti.

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Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare

Koronavirüs ile ilgili açıklamaları sürekli kafa karıştıran Trump'ın maske taktığı hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare

ABD BİRİNCİ SIRADA
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'a ulaştı.

Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 851 artarak 136 bin 720'ye çıktı.

Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 807 bin 496 vakayla Brezilya, 825 bin 753 vakayla Hindistan ve 720 bin 547 vakayla Rusya izliyor.

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