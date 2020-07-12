Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare

ABD BİRİNCİ SIRADA

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'a ulaştı.