Washington'daki Yunan destekçileri yine devrede! Türkiye'ye F-16 satılmasın mektubu!
Yunanistan'a yakınlığıyla bilinen ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas, Türkiye'ye F-16 satışına karşı yine mektup yazdı. Yunan asıllı siyasetçinin mektubuna 22 Amerikan Kongre üyesinin imza attığı bildiriliyor. CNN Yunanistan, mektubun Erdoğan-Biden randevusunun üstünden 24 saat bile geçmeden ortaya çıktığını bildirdi.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için bir kez daha harekete geçti. Yunan asıllı Demokrat Parti temsilcisi ara seçimlerde yeniden ipi göğüslemesinin ardından Kongre'ye mektup sundu.
Türkiye'ye F-16 satışını sınırlayan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) değişikliğin sürmesini isteyen Chris Pappas, mektuplarını Senato ve Temsilciler Meclisi bünyesindeki Silahlı Hizmetler Komitesi'ne iletti.
Mektubun zamanlaması, oldukça dikkat çekici. Haziran ayı sonundaki tarihi NATO zirvesinde Türkiye'ye F-16 verilmesine yeşil ışık yakan ABD lideri Joe Biden, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede de Ankara'ya desteğini yineledi.
Joe Biden'ın açıklamasından hemen sonra harekete geçen Chris Pappas, Türkiye'nin NATO müttefiki Yunanistan'ın 'hava sahasını ihlal ettiği' gerekçesiyle savaş uçaklarının satılmamasını istiyor.
CNN Yunanistan, mektubun Erdoğan-Biden randevusunun üstünden 24 saat bile geçmeden ortaya çıktığını vurguluyor.
Türkiye, geçtiğimiz yılın sonuna doğru ABD'ye 40 yeni F-16 jeti ve elindeki savaş uçaklarını modernize edecek kitleri satın almak istediğini iletti.
Yunan asıllı siyasetçinin mektubuna 22 Amerikan Kongre üyesinin imza attığı bildiriliyor. Kathimerini gazetesi, '22 ABD'li vekil Türkiye'ye F-16'ya 'hayır' dedi' başlığıyla sunduğu haberde, mektubun satın alınacak savaş uçaklarının Yunan hava sahasına yaklaşmamasını şart koştuğunu bildiriyor.