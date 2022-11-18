Washington’daki Yunan destekçileri yine devrede! Türkiye’ye F-16 satılmasın mektubu!

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için bir kez daha harekete geçti. Yunan asıllı Demokrat Parti temsilcisi ara seçimlerde yeniden ipi göğüslemesinin ardından Kongre'ye mektup sundu.

Türkiye'ye F-16 satışını sınırlayan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) değişikliğin sürmesini isteyen Chris Pappas, mektuplarını Senato ve Temsilciler Meclisi bünyesindeki Silahlı Hizmetler Komitesi'ne iletti.