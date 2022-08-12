Washington Post'tan Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskını hakkında şok iddia! Nükleer belge...
Dünya günlerce ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskınını konuştu. Trump'ın evine yapılan baskının nedeni ile ilgili Washington Post'tan çok konuşulacak bir iddia geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurmuştu. Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaşmıştı.
TRUMP: BU BASKIN HABERSİZ VE UYGUNSUZDUR
FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtmişti.
NÜKLEER SİLAH İLE İLGİLİ BELGE
Washington Post'un iddiasına göre 8 Ağustos tarihinde ABD federal ajanları Trump'ın Florida'daki evine baskın düzenlediklerinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arıyorlardı.