Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

RİYAD YÖNETİMİNİN AMACI YERLİ ÜRETİM

Türk yapımı SİHA'larla ilgili gelişmenin, Riyad yönetiminin son birkaç yıldır kara, hava ve denizde yerli olarak farklı türde askeri ve güvenlik teçhizatı geliştirmek ve üretmek amacıyla savunma sanayisini modernize etmek üzere başlattığı programın ardından yaşandığına dikkat çekildi.