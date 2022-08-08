Vav TV İzle
Haberler Dünya Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

Dünya Türk SİHA'larının peşinde. Özellikle Doğu Akdeniz ve Karabağ savaşındaki üstün başarısı ile gündemden düşmeyen SİHA'lara her gün yeni bir talip geliyor. Gelen son dakika haberine göre, savunmasını modernize etmek isteyen Suudi Arabistan'ın BAYKAR ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

08.08.2022 14:37 - Son Güncelleme: 08.08.2022 14:37
Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

Türkiye'de üretilen ve özellikle sınır ötesi operasyonlarda adından sıklıkla söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'lara bir talip daha çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

Katar, Ukrayna, Azerbaycan, Polonya, Etiyopya ve diğer birçok ülkeye satılan SİHA'ların son taliplisi Suudi Arabistan oldu.

Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

SUUDİ ARABİSTAN İLE SİHA GÖRÜŞMESİ
"Tactical Report" internet sitesinin haberine göre, Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri adlı kuruluş, halihazırda Baykar ile farklı tipte insansız hava araçlarının yerli üretimini görüşüyor.

Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

Habere göre, proje, SİHA'ların tamamen Suudi Arabistan'da geliştirilmesini amaçlıyor.

Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

RİYAD YÖNETİMİNİN AMACI YERLİ ÜRETİM

Türk yapımı SİHA'larla ilgili gelişmenin, Riyad yönetiminin son birkaç yıldır kara, hava ve denizde yerli olarak farklı türde askeri ve güvenlik teçhizatı geliştirmek ve üretmek amacıyla savunma sanayisini modernize etmek üzere başlattığı programın ardından yaşandığına dikkat çekildi.

Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

2030 YILI HEDEFİ

Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerli yapmak istiyor.

Konuyla ilgili uluslararası basında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den SİHA' satın almak için Baykar'la görüşmeye hazırlandığı belirtilmişti.

Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı

DENİZ KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLECEK

Öte yandan, 10 adet Bayraktar TB2'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği kaydedildi.

SİHA'ların, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılmasının yanı sıra çok sayıda ülkeye ihraç edilen ilk yerli insansız araç sistemi olma özelliği taşıdığına vurgu yapıldı.

SON DAKİKA