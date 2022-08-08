Dünya SİHA’lar için resmen sıraya girdi! Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Türkiye ile görüşmeler başladı
Dünya Türk SİHA'larının peşinde. Özellikle Doğu Akdeniz ve Karabağ savaşındaki üstün başarısı ile gündemden düşmeyen SİHA'lara her gün yeni bir talip geliyor. Gelen son dakika haberine göre, savunmasını modernize etmek isteyen Suudi Arabistan'ın BAYKAR ile görüşmeler yaptığı belirtildi.
Katar, Ukrayna, Azerbaycan, Polonya, Etiyopya ve diğer birçok ülkeye satılan SİHA'ların son taliplisi Suudi Arabistan oldu.
RİYAD YÖNETİMİNİN AMACI YERLİ ÜRETİM
Türk yapımı SİHA'larla ilgili gelişmenin, Riyad yönetiminin son birkaç yıldır kara, hava ve denizde yerli olarak farklı türde askeri ve güvenlik teçhizatı geliştirmek ve üretmek amacıyla savunma sanayisini modernize etmek üzere başlattığı programın ardından yaşandığına dikkat çekildi.
2030 YILI HEDEFİ
Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerli yapmak istiyor.
Konuyla ilgili uluslararası basında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den SİHA' satın almak için Baykar'la görüşmeye hazırlandığı belirtilmişti.
DENİZ KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLECEK
Öte yandan, 10 adet Bayraktar TB2'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği kaydedildi.
SİHA'ların, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılmasının yanı sıra çok sayıda ülkeye ihraç edilen ilk yerli insansız araç sistemi olma özelliği taşıdığına vurgu yapıldı.