Ülke savaşta o alemde! Zelenski'nin basın sözcüsü Ivanna Platovska'nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor
Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş neredeyse bir senedir devam ederken Ukrayna'nın basın sözcüsü Ivanna Platovska'dan gelen görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Ülkesi savaştayken yılbaşını Paris'te kutlayan Platovska'nın ifşa edilen gece kulübü görüntüleri büyük tepki çekti.
09.01.2023 16:00 - Son Güncelleme: 09.01.2023 16:26
Savaşın başından itibaren halk ve ordusu el ele büyük bir direniş gerçekleştiren Ukrayna, dünya genelinde takdir toplarken binlerce kayıp verildi.
UKRAYNA'DA GÜNDEM ORDU SÖZCÜSÜNÜN RENKLİ HAYATI
Ülkenin hemen her noktasında her gün onlarca kaybını toprağa veren Ukrayna'da gündeme gelen bir görüntü büyük tepkiye neden oldu.
Görüntülerin sahibi ise Ukrayna ordusunun sözcülerinden biri olan Yüzbaşı Ivanna Platovska.
YENİ YILI PARİS'TE KARŞILADI
Platovska, 2023'ü Paris'te karşıladı. Eyfel Kulesi'nin önünde çektiği görüntüleri TikTok hesabında paylaşan Platovska, bununla da yetinmedi.