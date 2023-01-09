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Haberler Dünya Ülke savaşta o alemde! Zelenski'nin basın sözcüsü Ivanna Platovska'nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor

Ülke savaşta o alemde! Zelenski'nin basın sözcüsü Ivanna Platovska'nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor

Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş neredeyse bir senedir devam ederken Ukrayna'nın basın sözcüsü Ivanna Platovska'dan gelen görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Ülkesi savaştayken yılbaşını Paris'te kutlayan Platovska'nın ifşa edilen gece kulübü görüntüleri büyük tepki çekti.

09.01.2023 16:00 - Son Güncelleme: 09.01.2023 16:26
Ülke savaşta o alemde! Zelenski’nin basın sözcüsü Ivanna Platovska’nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'ta 1 yılını geride bırakacak.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde sıkışan savaşta ölümcül çatışmalar devam ediyor.

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Ülke savaşta o alemde! Zelenski’nin basın sözcüsü Ivanna Platovska’nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor

Savaşın başından itibaren halk ve ordusu el ele büyük bir direniş gerçekleştiren Ukrayna, dünya genelinde takdir toplarken binlerce kayıp verildi.

Ülke savaşta o alemde! Zelenski’nin basın sözcüsü Ivanna Platovska’nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor

UKRAYNA'DA GÜNDEM ORDU SÖZCÜSÜNÜN RENKLİ HAYATI

Ülkenin hemen her noktasında her gün onlarca kaybını toprağa veren Ukrayna'da gündeme gelen bir görüntü büyük tepkiye neden oldu.

Görüntülerin sahibi ise Ukrayna ordusunun sözcülerinden biri olan Yüzbaşı Ivanna Platovska.

Ülke savaşta o alemde! Zelenski’nin basın sözcüsü Ivanna Platovska’nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor

YENİ YILI PARİS'TE KARŞILADI

Platovska, 2023'ü Paris'te karşıladı. Eyfel Kulesi'nin önünde çektiği görüntüleri TikTok hesabında paylaşan Platovska, bununla da yetinmedi.

Ülke savaşta o alemde! Zelenski’nin basın sözcüsü Ivanna Platovska’nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor

GECE KULÜBÜNDE ÇILGIN GECELER

Platovska, arkadaşları ile geçirdiği çılgın gece kulübü eğlencelerini de paylaştı.

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