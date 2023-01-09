Ülke savaşta o alemde! Zelenski’nin basın sözcüsü Ivanna Platovska’nın yılbaşı görüntüleri ifşa oldu! Tepki yağıyor

UKRAYNA'DA GÜNDEM ORDU SÖZCÜSÜNÜN RENKLİ HAYATI

Ülkenin hemen her noktasında her gün onlarca kaybını toprağa veren Ukrayna'da gündeme gelen bir görüntü büyük tepkiye neden oldu.

Görüntülerin sahibi ise Ukrayna ordusunun sözcülerinden biri olan Yüzbaşı Ivanna Platovska.