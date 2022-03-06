Rusya Ukrayna savaşında son durum! Kiev yakınlarındaki İrpin'de siviller çatışma arasında tahliye edilmeye çalışılıyor
Rusya Ukrayna savaşı tüm vahşiliğiyle devam ediyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Irpin şehrinden sivillerin kaçışı devam ediyor. Ukrayna ordusu, tahliyelerin olduğu noktalarda güvenlik önlemleri alıyor. İşte o çarpıcı kareler...
06.03.2022 16:25 - Son Güncelleme: 06.03.2022 16:40
Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev'e geçmeye çabalıyor.