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Rusya Ukrayna savaşında son durum! Kiev yakınlarındaki İrpin'de siviller çatışma arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Rusya Ukrayna savaşı tüm vahşiliğiyle devam ediyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Irpin şehrinden sivillerin kaçışı devam ediyor. Ukrayna ordusu, tahliyelerin olduğu noktalarda güvenlik önlemleri alıyor. İşte o çarpıcı kareler...

AA
06.03.2022 16:25 - Son Güncelleme: 06.03.2022 16:40
Rusya Ukrayna savaşında son durum! Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller çatışma arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Ukrayna güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin'de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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Rusya Ukrayna savaşında son durum! Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller çatışma arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin'de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Rusya Ukrayna savaşında son durum! Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller çatışma arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Rusya Ukrayna savaşında son durum! Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller çatışma arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.

Rusya Ukrayna savaşında son durum! Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller çatışma arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev'e geçmeye çabalıyor.

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