Vav TV İzle
Haberler Dünya Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...

Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...

Rusya-Ukrayna savaşı 12. gününde sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerin görüntülerini servis ederken Rusya tarafından da korkunç bir iddia geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, radyoaktif saldırı iddiası ile Ukrayna tarafından suçlanacaklarını öne sürdü. İşte savaştan dehşet görüntüleri...

07.03.2022 10:03 - Son Güncelleme: 07.03.2022 10:04
Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkov'da olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkov'de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi

Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...

Ukrayna ve Rusya arasındaki 3'üncü tur müzakere bugün yapılacak.

Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

SON DAKİKA