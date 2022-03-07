Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkov'de Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi