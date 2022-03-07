Buğday değil ölüm tarlası! Askerleri öldürüp servis ettiler! Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı kareler...
Rusya-Ukrayna savaşı 12. gününde sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerin görüntülerini servis ederken Rusya tarafından da korkunç bir iddia geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, radyoaktif saldırı iddiası ile Ukrayna tarafından suçlanacaklarını öne sürdü. İşte savaştan dehşet görüntüleri...
07.03.2022 10:03 - Son Güncelleme: 07.03.2022 10:04