Fransa yangın yeri! 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Fransa'nın Nanterre kentinde polis uygulamasında ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki Müslüman çocuk, kaçmak isteyince Fransız polisi tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Skandal olay sonrası Fransa sokakları yangın yerine döndü. Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde halk sokağa inmeye devam etti. Çıkan olaylar sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
29.06.2023 01:45 - Son Güncelleme: 29.06.2023 01:46
Fransız basınındaki habere göre, farklı kentlerde araçlar, çöp bidonları ve kamu eşyaları ateşe verildi.