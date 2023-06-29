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Fransa yangın yeri! 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nanterre kentinde polis uygulamasında ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki Müslüman çocuk, kaçmak isteyince Fransız polisi tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Skandal olay sonrası Fransa sokakları yangın yerine döndü. Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde halk sokağa inmeye devam etti. Çıkan olaylar sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

29.06.2023 01:45 - Son Güncelleme: 29.06.2023 01:46
Fransa yangın yeri! 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesinin ardından çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı.

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Fransa yangın yeri! 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Fransız basınındaki habere göre, farklı kentlerde araçlar, çöp bidonları ve kamu eşyaları ateşe verildi.

Fransa yangın yeri! 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Toulouse, Lille gibi kentlerde Nael'in ölümüne tepki gösterenler polise taş attı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa yangın yeri! 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Olaylarda 18 kişi gözaltına alındı.

Fransa yangın yeri! 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Fransız meclisinde Nael'in anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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